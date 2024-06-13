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陸快艇闖淡水河 海軍：強化海上目標掌握與整合

中央社／ 台北13日電
中國籍男子9日駕駛快艇闖進淡水河漁人碼頭，引發爭議。記者林昭彰／翻攝
中國籍男子9日駕駛快艇闖進淡水河漁人碼頭，引發爭議。記者林昭彰／翻攝

中國大陸籍男子9日駕駛快艇闖進淡水河漁人碼頭，引發爭議。海軍司令部參謀長邱俊榮中將今天指出，海上目標的掌握與整合，是海軍跟海巡署責無旁貸的責任，未來將強化作為與海巡署實施合作。

國防部今天舉行例行記者會，媒體關切中國籍男子9日駕駛快艇闖進淡水河，國軍在相關應處以及與海巡署的合作分工的任務分配。

作計室聯合作戰計畫處長董冀星少將指出，雖然海域執法平時是海巡署權責，但國防部針對國防安全的維護部分，是不分平、戰時責無旁貸，本案發生後，國防部要求第3作戰區召集相關國軍部隊、海巡署、岸巡部隊等，針對事件實施檢討，後續精進區域聯防相關機制，其次是對重要軍事目標、關鍵基礎設施、重要航道等的防護作為，作統一的檢討和後續精進。

邱俊榮指出，海上所有事物，都是由海巡署和海軍共同綿密聯繫跟應處，但是海上目標掌握有困難度，一是目標大小，二是天候海象，這次的小型快艇在掌握上有其一定的限制度，未來將會與海巡署強化海上目標掌握跟整合，來共同應處，也是海軍和海巡責無旁貸的責任，後續依照強化作為，實施合作。

邱俊榮提到，在海上的目標偵獲，海軍主要針對軍事船舶，海巡署針對非軍事船舶及民用船舶，但聯合情監偵，海軍是併同海巡責任區掌握，這次中國快艇的噸位，不是海軍岸置雷達可以掌握，雖然海軍在責任轄區都有偵巡艦，但是當天也無法發現這麼小的快艇，海巡近岸雷達發現快艇時就在6浬。

針對海軍與海巡的合作機制，邱俊榮表示，海軍跟海巡雙方有簽訂相互支援協定，也依照平時各責任轄區與所有海上的勤務部隊、海巡、岸巡，都會透過海巡署的勤指中心，當海上不明目標出現，海軍和海巡會作綿密的情傳，有完善機制，在灰色地帶應處上，從2年前中共對台軍演開始，政府守護24浬線，海軍會支援海巡，海巡會作第一線跟非公務船舶的應處。

邱俊榮說明，海軍與海巡的聯合演訓，除了年度的漢光軍演外，每一季都有大型聯合演訓，而海軍每天都在各責任區與地區海巡隊、海巡地區分署合作，24小時守護海域安全。

至於此案是否為中共灰色地帶襲擾，國防部發言人孫立方少將指出，檢調單位已對此案進行司法調查，相關部會也在提出無法排除灰色地帶的可能，但還是要依司法單位調查，台灣今天面對敵人進行灰色地帶挑戰，樣態多元、威脅程度更高，國軍會從台灣整體海域，以廣域的角度，將所有可能產生的新威脅，新的反制措施，會作統合的整理，建立一個作業程序。

海巡署 海軍司令部 淡水河 邱俊榮

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