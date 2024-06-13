陸艇闖淡水河 侯友宜高中導師：賴清德錯把國防安全當兒戲不能苟同

陸籍阮姓男子9日駕快艇從淡水河口長驅直入，在淡水渡船頭上岸被海巡署逮捕，引起國人譁然；侯友宜旅居美國的嘉中導師84歲賴正雄，針對此這起事件評論說，「賴總統新官上任三把火，第一把火燒到立法院，把擴權退回覆議，這是總統職權，全國百姓予以尊重。但錯把國防安全當兒戲，我們無法理解，也不能苟同。」

賴正雄說，「古早大陸來台跨過黑水溝上岸，有許多登陸地點，其中最著名的一條，乃經由淡水河上達萬華。想不到數百年後的今天，此路仍然管用。

日前大陸某退役海軍艇長獨自架駕船，直達淡水上岸，一路通行無阻，雖曾與台方某交通船隻擦撞，並央求路人報警….。但相關單位毫無查覺。若溯河而上，可直達「博愛特區包括總統府」，消息傳來，台灣上下譁然，一片叫罵聲指向執政黨。

當然事出偶然，政府上下單位一片慌亂，不知所措，對外發言版本不一。若此偶發事件（incident）如媒體所報導，則賴總統宜對全國民眾有所交代：確認責任歸屬分層負責。對於失職人員應以適當懲處，不宜護短。海巡署長應該負責下台。不過能勝任的相關人員亦不宜護短、再挺。

出事之因宜公開真相，根據事實。The truth, the whole truth,nothing but the truth! 賴總統新官上任三把火，第一把火燒到立法院，把擴權退回覆議，這是總統職權，全國百姓予以尊重。但錯把國防安全當兒戲，我們無法理解，也不能苟同。」

關於阮男在淡水渡船頭靠岸被逮，海巡署10日發布新聞稿指出，該船舶進入淡水河後並於淡水渡船碼頭與交通船發生擦撞，業者即撥打海巡118報案專線通報，淡水第二漁港安檢所人員抵達現場後，發現該船名為「鴻津」，駕駛為1名中國籍男性，隨即將該中國籍男性逮捕並押返淡水第二漁港安檢所。