陸艇闖淡水河 侯友宜高中導師：賴清德錯把國防安全當兒戲不能苟同

陸籍阮姓男子9日駕快艇從淡水河口長驅直入,在淡水渡船頭上岸被海巡署逮捕,引起國人譁然;侯友宜旅居美國的嘉中導師84歲賴正雄,針對此這起事件評論說,「賴總統新官上任三把火,第一把火燒到立法院,把擴權退回覆議,這是總統職權,全國百姓予以尊重。但錯把國防安全當兒戲,我們無法理解,也不能苟同。」

賴正雄說,「古早大陸來台跨過黑水溝上岸,有許多登陸地點,其中最著名的一條,乃經由淡水河上達萬華。想不到數百年後的今天,此路仍然管用。

日前大陸某退役海軍艇長獨自架駕船,直達淡水上岸,一路通行無阻,雖曾與台方某交通船隻擦撞,並央求路人報警….。但相關單位毫無查覺。若溯河而上,可直達「博愛特區包括總統府」,消息傳來,台灣上下譁然,一片叫罵聲指向執政黨。

當然事出偶然,政府上下單位一片慌亂,不知所措,對外發言版本不一。若此偶發事件(incident)如媒體所報導,則賴總統宜對全國民眾有所交代:確認責任歸屬分層負責。對於失職人員應以適當懲處,不宜護短。海巡署長應該負責下台。不過能勝任的相關人員亦不宜護短、再挺。

出事之因宜公開真相,根據事實。The truth, the whole truth,nothing but the truth! 賴總統新官上任三把火,第一把火燒到立法院,把擴權退回覆議,這是總統職權,全國百姓予以尊重。但錯把國防安全當兒戲,我們無法理解,也不能苟同。」

關於阮男在淡水渡船頭靠岸被逮,海巡署10日發布新聞稿指出,該船舶進入淡水河後並於淡水渡船碼頭與交通船發生擦撞,業者即撥打海巡118報案專線通報,淡水第二漁港安檢所人員抵達現場後,發現該船名為「鴻津」,駕駛為1名中國籍男性,隨即將該中國籍男性逮捕並押返淡水第二漁港安檢所。