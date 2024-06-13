快訊

Live／第三節打出一波流 綠衫軍領先獨行俠已達15分

子女忙工作不顧失智母，父怒捐遺產不讓繼承！網友竟提：「xx」是父母留給子女最大的情勒

少子化衝擊…大專學生數117年降到15.7萬 葉丙成重申「3+2類五專模式」

陸艇闖淡水河 侯友宜高中導師：賴清德錯把國防安全當兒戲不能苟同

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
中國大陸籍阮姓男子9日駕快艇從淡水河口長驅直入，在淡水渡船頭被海巡署逮捕，他駕駛的快艇被扣留。記者林昭彰／翻攝
中國大陸籍阮姓男子9日駕快艇從淡水河口長驅直入，在淡水渡船頭被海巡署逮捕，他駕駛的快艇被扣留。記者林昭彰／翻攝

陸籍阮姓男子9日駕快艇從淡水河口長驅直入，在淡水渡船頭上岸被海巡署逮捕，引起國人譁然；侯友宜旅居美國的嘉中導師84歲賴正雄，針對此這起事件評論說，「賴總統新官上任三把火，第一把火燒到立法院，把擴權退回覆議，這是總統職權，全國百姓予以尊重。但錯把國防安全當兒戲，我們無法理解，也不能苟同。」

賴正雄說，「古早大陸來台跨過黑水溝上岸，有許多登陸地點，其中最著名的一條，乃經由淡水河上達萬華。想不到數百年後的今天，此路仍然管用。

日前大陸某退役海軍艇長獨自架駕船，直達淡水上岸，一路通行無阻，雖曾與台方某交通船隻擦撞，並央求路人報警….。但相關單位毫無查覺。若溯河而上，可直達「博愛特區包括總統府」，消息傳來，台灣上下譁然，一片叫罵聲指向執政黨。

當然事出偶然，政府上下單位一片慌亂，不知所措，對外發言版本不一。若此偶發事件（incident）如媒體所報導，則賴總統宜對全國民眾有所交代：確認責任歸屬分層負責。對於失職人員應以適當懲處，不宜護短。海巡署長應該負責下台。不過能勝任的相關人員亦不宜護短、再挺。

出事之因宜公開真相，根據事實。The truth, the whole truth,nothing but the truth! 賴總統新官上任三把火，第一把火燒到立法院，把擴權退回覆議，這是總統職權，全國百姓予以尊重。但錯把國防安全當兒戲，我們無法理解，也不能苟同。」

關於阮男在淡水渡船頭靠岸被逮，海巡署10日發布新聞稿指出，該船舶進入淡水河後並於淡水渡船碼頭與交通船發生擦撞，業者即撥打海巡118報案專線通報，淡水第二漁港安檢所人員抵達現場後，發現該船名為「鴻津」，駕駛為1名中國籍男性，隨即將該中國籍男性逮捕並押返淡水第二漁港安檢所。

中共 海巡署 淡水河 賴清德

延伸閱讀

三重果菜市場現地重建恐變遷到蘆洲…新北市府挨轟 侯友宜出聲

綠總質詢問食安 侯友宜：稽查人力擴充後年可達76人

傅崐萁背景能否選黨主席？侯友宜：人民眼睛是雪亮的

綠營問「新北為何不開賭場」 侯友宜：各地國情不同

相關新聞

陸艇闖淡水河 侯友宜高中導師：賴清德錯把國防安全當兒戲不能苟同

陸籍阮姓男子9日駕快艇從淡水河口長驅直入，在淡水渡船頭上岸被海巡署逮捕，引起國人譁然；侯友宜旅居美國的嘉中導師84歲賴正...

陸艇闖淡水河未通報攔捕 海巡署坦承疏失

大陸籍阮姓男子開快艇闖淡水河，究竟是阮在撞船後請路人報案、被撞客輪業者報案或安檢所鎖定抓人？逮捕狀況出現三種版本。海巡署...

陸艇事發後第一時間 吳釗燮召開跨部會協調會議

阮姓大陸男子九日駕駛動力小艇橫跨台灣海峽，直到淡水渡船頭才被扣押。國安局長蔡明彥證實，事發後第一時間，就由國安會秘書長吳...

陸男開快艇闖淡水 總統府：國安團隊強化空中、海面偵巡

新北市淡水渡船頭日前出現一名大陸籍中年男子駕駛快艇靠岸，自稱要「投奔自由」。針對國安會是否會對此事件召開會議，總統府發言...

陸男駕船闖淡水河…管碧玲談雷達偵測遭質疑洩密 海委會回應

中國籍阮姓男子9日駕船闖淡水河，引發議論。退役少將栗正傑11日在網路節目稱海委會主委管碧玲「洩密」；海委會今天表示，管碧...

陸艇入侵…外傳上岸報警抓自己 海巡署長張忠龍：真相只有一個

高檢署今天在海巡署舉辦「113年第10波安居緝毒專案」成果記者會，海巡署長張忠龍會後接受媒體採訪，關於陸船闖淡水河事件，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。