陸艇闖淡水河未通報攔捕 海巡署坦承疏失

大陸籍阮姓男子開快艇闖淡水河，究竟是阮在撞船後請路人報案、被撞客輪業者報案或安檢所鎖定抓人？逮捕狀況出現三種版本。海巡署長張忠龍昨天表示，海巡人員全程監控，誤判快艇為一般漁船，快艇與客輪擦撞後，接獲客輪船長報案，待快艇靠岸後登船安檢，這是正常作業，「真相只有一個」。

行政院長卓榮泰昨表示，有感覺到國人對入侵事件憂心，政府有責任減少人民憂心，希望海巡署不氣餒，要向社會明確說明，責任要清楚，處事要明快，政府也會檢討國安設備、人員等防範措施，一定要改善。

張忠龍說，八里安檢所派遣備勤人力全程監控，因同仁誤判，把快艇當成一般內河道航行釣魚船、海釣船或漁船，研判航行後會泊靠，雖全程監控，但未通報海巡隊確認及攔捕，這是疏失，確實要檢討。

張忠龍說，快艇與「順風一二二」客輪擦撞，九日上午十點五十四分客輪船長打一一八報案，這段過程岸上人員都全程監控，因一般習慣，除海上登檢外，等靠岸後再登船安檢，這是正常作業，要檢討的是沒有做好橫向、垂直通報。

張忠龍說，海巡署工作不只維護河口安檢，還包括救生救難等與海域有關勤務，會深刻檢討疏忽，呼籲國人給海巡署更多支持、協助、體諒，不足的地方會深刻檢討。

阮本月九日開快艇闖淡水河，被依入出國移民法移送士林地檢署，他向檢察官稱，從大陸某漁港出發，獨自駕駛裝有船外機推進器小型快艇來台，撞船後快速靠岸，走上岸請路人報案。

海巡署十日發新聞稿指出，該船進入淡水河，於渡船碼頭與交通船擦撞，業者撥打海巡一一八報案專線通報，淡水第二漁港安檢所人員抵達現場發現船名「鴻津」，駕駛為陸籍男子，逮捕押返安檢所。