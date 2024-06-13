陸艇事件 蔡明彥：國安會第一時間召開會議

阮姓大陸男子九日駕駛動力小艇橫跨台灣海峽，直到淡水渡船頭才被扣押。國安局長蔡明彥證實，事發後第一時間，就由國安會秘書長吳釗燮主持跨部會協調會議，目前此案有兩種可能，一是配合中共灰色地帶操作，有組織有企畫，成為試探台灣的個案之一；二是確實如當事人所述，是嚮往台灣自由投奔而來。他也強調，相關事實仍待檢方調查。

大陸國台辦發言人陳斌華表示，這純屬阮姓男子的個人行為，民進黨當局沒有必要「草木皆兵」，煞有介事地進行政治操弄。

陳斌華說，該男子回到大陸後，大陸將會依照相關規定，對他進行處罰。

民進黨立委陳冠廷昨天在外交及國防委員會詢問說，韓國情報部門會針對從北韓投奔而來的「脫北者」進行背景調查，以確定投誠是真是假；國安局對於宣稱投奔自由人士，有無相關查核機制？是否掌握這些人背景及動機？

蔡明彥表示，從去年到現在，大陸人士偷渡來台約有十數起案例，這些人都會提到想要投奔自由的想法，也會說明如何透過水上載具到台灣。但陳述的內容非常相近，所以不能排除背後有組織、系統性的規畫。國安局會根據他們攜帶的手機，拼湊出數位足跡，再比對是否與當事人的說詞吻合。