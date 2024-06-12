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陸男駕船闖淡水河…管碧玲談雷達偵測遭質疑洩密 海委會回應

中央社／ 高雄12日電
中國大陸籍阮姓男子9日駕快艇從淡水河口長驅直入，在淡水渡船頭被海巡署逮捕，他駕駛的快艇被扣留。聯合報記者林昭彰／翻攝
中國大陸籍阮姓男子9日駕快艇從淡水河口長驅直入，在淡水渡船頭被海巡署逮捕，他駕駛的快艇被扣留。聯合報記者林昭彰／翻攝

中國籍阮姓男子9日駕船闖淡水河，引發議論。退役少將栗正傑11日在網路節目稱海委會主委管碧玲「洩密」；海委會今天表示，管碧玲所述雷達功能，是採購公告已揭露資訊，並非機密。

海委會發布新聞稿指出，退將栗正傑在節目上稱「管碧玲自己就洩了一個很大的機密，她今天公然講了一件事情，她說……我們雷達偵測的距離是3海浬，然後15噸的船我們是9海浬，35噸的船，我們是12海浬。欸，我問你，你不認為這是洩密嗎？而且這是很嚴重的機密資料」。

對此，海委會表示，主委管碧玲所述雷達功能，已在相關雷達系統換裝計畫採購案的「系統功能需求書」公告其設備解析度需求，為公開資訊，並沒有洩漏機密情形。

中國籍阮男疑因網路言論問題，9日駕快艇直衝淡水河並聲稱要投誠，遭海巡署逮捕送辦；海巡署人員初詢後，將阮男移送士林地檢署完成複訊，並交移民署新北專勤隊依法收容，由國安專組檢察官深入調查釐清真相。事後，海巡署坦承是人為疏失，共懲處10人申誡或記過。

海委會 海巡署 淡水河 管碧玲 退將

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