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陸艇入侵…外傳上岸報警抓自己 海巡署長張忠龍：真相只有一個

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
海巡署長張忠龍對於中國男子駕船直闖淡水河一事，今天要檢討的是沒有做好相關的通報，沒有做好垂直、橫向的通報，才會造成今天的問題。記者黃義書／攝影
海巡署長張忠龍對於中國男子駕船直闖淡水河一事，今天要檢討的是沒有做好相關的通報，沒有做好垂直、橫向的通報，才會造成今天的問題。記者黃義書／攝影

高檢署今天在海巡署舉辦「113年第10波安居緝毒專案」成果記者會，海巡署長張忠龍會後接受媒體採訪，關於陸船闖淡水河事件，外傳犯嫌有多種逮捕版本，他反駁稱「真相只有一個」，並直言，「是相信犯嫌的說法呢？還是司法單位的調查？我想大家都很清楚，這部分就不再贅述」。

關於阮男在淡水渡船頭靠岸被逮，海巡署10日發布新聞稿指出，該船舶進入淡水河後並於淡水渡船碼頭與交通船發生擦撞，業者即撥打海巡118報案專線通報，淡水第二漁港安檢所人員抵達現場後，發現該船名為「鴻津」 ，駕駛為1名中國籍男性，隨即將該中國籍男性逮捕並押返淡水第二漁港安檢所。

不過，有媒體報導，阮男是在撞船後將快艇快速靠岸，自己走到岸上，請路人幫忙報案，外界疑惑是否跟海巡署資訊有誤？或是刻意掩蓋事實，海巡署長張忠龍駁斥，稱「嚴正聲明，真相只有一個」。

張忠龍說，第一，八里安檢所有派遣備勤人力、全程監控，但因雷達人為誤判該艘快艇為一般航行的釣魚船、海釣船或其他漁船，又八里守望哨發現可疑後未主動通報，才誤讓阮男航進淡水河，期間皆未通報海巡隊進行最後確認，這部分要檢討。

第二，阮男駕駛快艇和民間「順風122」客船發生擦撞，客船船長致電118，但是這段過程都有岸上全程監控，因為一般習慣，除了海上登檢之外，就是等靠岸以後再登船安檢，這都是正常作業，目前要檢討的部分，是沒有做好縱向、橫向通報，昨天記者會已做過說明。

張忠龍說，海巡署的工作，不只有維護河口安檢，所有跟海域有關的救生救難都是，特別呼籲國人，海巡的疏忽會深刻檢討，但懇請所有國人給海巡署更多支持，更多協助，更多體諒，最後強調，關於嫌犯的說法，跟警察犯罪偵查也是一樣，「是相信犯嫌的說法呢？還是司法單位的調查？我想大家都很清楚，這部分就不再贅述」。

安檢 海巡署 淡水河

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