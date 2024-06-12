大陸快艇直闖淡水 立委質疑：5億監控系統遭1人破防

端午連假期間，中國籍阮姓男子駕快艇突破北海防線，直闖淡水碼頭，經路人報案後，海巡署才趕往扣船與逮人。經調查發現阮男背景不單純，過去在海軍服役，曾擔任中共海軍艇長職務。

立委馬文君說，海巡署在2023年宣稱啟動了高科技系統設備，編列4億8634萬400元預算，建構所謂全方位、無死角監偵的「環島智慧型岸際監控系統」。以科技彌補環境限制，強化近海、岸際目標監偵效能，達到「科技輔勤、全般掌握、即時應變」目標。

馬文君說，海巡署宣稱的無死角岸際監控系統，似乎功能超級強大，可以確保台灣全島海防安全，未料，卻經不起實際考驗，前解放軍海軍艇長，以一人一艇之力，堂而皇之登島上岸，海巡署只能尷尬推說是雷操手「誤判為返航漁船」。

然而，這是設備盲點？人為疏失？SOP被偵破？海巡署不能只是懲處基層，就想將海防監控不力的責任推托掉。