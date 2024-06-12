搭艇偷渡來台 2陸人判刑逐出境

大陸人士偷渡來台，該受甚麼處罰？曾任石油公司ＣＥＯ的肖姓女子自稱「擔心被追殺」，於前年從香港搭快艇出海後輾轉抵台自首；周姓男子自稱「嚮往台灣自由」，二○二一年自己駕駛橡皮艇從福建「直航」台中港被逮，二案判刑二月，均得易科罰金。

肖女二○二二年五月五日以港幣卅五萬元託人安排偷渡，從香港搭乘快艇到公海，輾轉由其他船隻接應從高雄入境；她隨即向移民署台北市專勤隊自首，遭移送法辦。

肖女稱原在大陸遼寧做石油生意，因擴建需要後備產品而到台灣找廠商，不料返陸後遭公安抓走，還註銷國籍。辯護人也稱肖女放棄國籍後遭陸方追殺，但法院仍依違反入出國及移民判刑二月，得易科罰金，刑後驅逐出境。

另外，周姓男子於二○二一年間駕駛裝上舷外機的橡皮艇從大陸福建石獅市附近海岸出海，航行十一小時抵達台中港上岸，自稱「嚮往台灣自由生活」來台。當時曾引發海防鬆散、國安危機討論。法院審理後判刑二月，得易科罰金，刑後驅逐出境。