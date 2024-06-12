政院啟動調查 顧立雄：不排除是灰色襲擾

陸籍男子駕快艇闖進淡水河，引發陸方製造灰色襲擾臆測。行政院長卓榮泰昨表示，國家安全沒有一分一秒可疏忽，已啟動司法及行政調查，並加強防護措施，務必釐清責任、明確處分；國防部長顧立雄亦表示不排除是灰色襲擾，須維持警覺，國軍會與海巡協力合作。

新北市議會國民黨團書記長陳偉杰昨在市政總質詢問市長侯友宜，對岸「後備軍人」長驅直入令人不可思議，「衛星可以發警報，快艇卻沒有」；侯友宜說，真的很不可思議，邊境、海巡國安體系完全沒設防、形同虛設，不可原諒，要好好檢討。國民黨立委王鴻薇在立院質詢說，首都防衛圈這麼輕率，如果陸男搭載爆裂物，會發生更嚴重事故。

卓榮泰表示，他已要求國安單位團隊立即加強所有防護措施，人員不夠就加強人員、裝備不足就更新裝備，一定要讓執法人員手上握有力量去防衛國家安全，這是政府的決心。

顧立雄說，國防部對淡水河口防衛部署在「戰時」是重點部署之一，「平時」會跟海巡做合作；海巡有岸基雷達，非戰時的軍事行動由海巡事先處置，國防部會跟海巡署相互協作。中共是否利用灰色地帶測試我方底線跟防禦？顧立雄說，不排除這樣的可能性，目前必須釐清、維持警覺，做相對因應措施。

採和平推？卓榮泰：持開放態度

針對耶魯大學國際領導中心創始主任、中東問題專家艾瑪・思蓋提倡「和平推」構想，鼓勵兩岸對話；民進黨立委陳秀寳質詢行政院長卓榮泰是否支持？卓榮泰表示，台灣地處地緣政治敏感地帶，應研析各種維護和平方式，只要是正面、善意且友善的建議，政府都會用開放態度面對，不過會堅持和平的方式。

另外，民進黨立委王美惠昨質詢，廈門翔安機場二○二六年完工後，原先金門、廈門距離約六公里將變成僅剩三公里，若對岸軍機突然飛來只要三至五分鐘，衝擊台灣國家安全。顧立雄透露有做過兵推，強調前期要先協商，若陸方不協商，仍然要加以維護航道安全。