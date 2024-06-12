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新聞眼／兩岸敵意 風吹草動都成風險

聯合報／ 本報記者程嘉文
突入淡水河口的陸籍快艇，當時若未左轉進入漁人碼頭，而是逕自沿淡水河道繼續快速航行，此時海巡發覺不對才派遣駐防淡水河口的35噸快艇出發緊追，根本已來不及攔截。圖／取自GOOGLE EARTH；製圖／記者洪哲政
突入淡水河口的陸籍快艇，當時若未左轉進入漁人碼頭，而是逕自沿淡水河道繼續快速航行，此時海巡發覺不對才派遣駐防淡水河口的35噸快艇出發緊追，根本已來不及攔截。圖／取自GOOGLE EARTH；製圖／記者洪哲政

阮姓男子從大陸駕船到淡水「投奔自由」，類似案例三年前也發生，一名周姓男子駕橡皮艇登陸台中港。更別說一九九○年代曾經「每逢佳節必劫機」，每名劫機客都宣稱投誠。然而同樣狀況發生在不同時代，帶給社會的感覺卻截然不同。

海巡署自承本案有所疏失，但若說這就證明，中共能藉淡水河發起「斬首」，同樣流於誇張。共軍突襲兵力不可能單人獨艇，若是更大的船，就會更早被發現。何況其雖成功駛到淡水渡船頭，但要進一步衝過陸軍關指部河防據點，直入台北盆地，仍有極大難度。

具備航海知識的阮某，不找偏僻海岸登陸，卻直趨人潮聚集地，顯然是刻意製造新聞事件。原因或許真是想當「反共義士」；更可能是藉機演出苦肉計，凸顯我方首都大門防禦不過是紙老虎。即使理由是前者，實務面也已達到後者效果。同樣道理，軍媒例行性通報資安，也看出社會表面波瀾不驚，其實心底風聲鶴唳。

站在中共立場，當然樂此不疲。大陸無人機近日飛到金門投擲傳單，到底是奉官方之命執行，或單純小粉紅自發，答案沒人知道；但顯然對岸當局再度放任，「愛國網民」再度對金門「出擊」，讓兩岸或其他地區的民眾，產生我方「不設防」的心理印象。

我方在類似教訓後，強化相關防護自是必要之舉，但也須體會，管制與戒備無法無限度加碼，不能認為光靠防堵就可解決問題。兩岸間若持續惡意相向，任何風吹草動都不免被陰謀論解讀，國軍與海巡也會疲於奔命。

反之，彼此若有一定善意與互信，就算真有意外發生，外界才會相信真正是意外。站在台灣角度，自然必須熟記「說話輕聲細語，手中握棒自衛」的道理，切莫以蓄積國安風險，當成鬥爭反對勢力的柴薪。「以大事小」的北京，也不應過度玩弄輿論戰：究竟沒人能保證，天下沒有引火焚身、局勢走向失控的風險。

國安 小粉紅 海巡署 淡水河 資安 金門

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