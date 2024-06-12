首都防衛漏洞連連…陸艇遊淡水51分鐘 卓揆致歉

中共海軍前少校艦艇長、六十歲阮姓男子，本月八日駕駛快艇「鴻津號」從大陸福州寧德港出發，經十五小時、兩百五十多公里航行，九日上午闖進淡水渡船頭靠岸。他連闖海巡雷達站及守望哨，在淡水河口待了五十一分鐘完全沒被發現，引發首都防衛及國安疑慮；行政院長卓榮泰昨在立法院備詢時致歉。

「這件事造成國人心中擔心不安，我們真的感到抱歉。」卓榮泰表示，雖是突發狀況，但卻是活生生教訓，他會要求國防部、海委會展開即刻檢討，杜絕這種事情絕對是政府最優先目標，希望各部會確實做到。

海巡署承認兩大疏失，包括雷達操作員未及時調派巡防艇前往攔截登檢、八里安檢所未於第一時間通報查緝，處分十人，其中北部分署長廖德聖申誡一支，三巡防區指揮部主任、指揮管制長、海域管制官、八里守望哨隊員及兩名淡水第二漁港守望哨隊員申誡二支，雷達小組長及兩名交接班雷達操作員小過一支。

陸艇闖3關靠岸淡水 製表／翁至成、林昭彰、何祥裕

「系統沒有失靈，是人出了問題，因此下令處分。」海委會主委管碧玲表示，這艘九公尺長的陸船在六浬處即被我雷達鎖定，雷達操作手根據過往「一般偷渡不會往港裡面走」經驗，誤判為返港的國籍漁船，在三浬處又因海上有卅艘船而無法辨識，到了零點五浬仍無法辨識，直到八里守望哨才發現非我漁船，「守望哨同仁有卅分鐘失誤」。

管碧玲說，阮姓男子聲稱嚮往台灣生活，但海委會不會相信這樣的說法，「他曾任解放軍海軍，還是艦艇艇長，他不會把目的明白告訴我們。」國安系統會介入偵查。

據了解，阮姓男子自稱曾在微信上發表不利中共言論而遭限制出境，因熟悉海象、又見台海風平浪靜，因此獨自駕船來台「投奔自由」；他強調沒有親友接應，靠岸第一時間就找路人報案「自首」，不過，士林地檢署及海巡署發現，他登岸前刪除船隻航儀紀錄，持有大陸護照及東南亞多國貨幣，唯獨不見新台幣，不排除他抵台後要轉往其他國家，先交移民署專勤隊收容，再由國安專組檢察官深入調查偷渡動機與原因。

根據檢方及海巡人員鑑定，並還原該船航儀資料，確認「鴻津號」並無調掛船舶設備，研判八日晚間從福州寧德港出海，由西北往東南淡水河口方向航行十五小時、近二六○公里登岸。

海巡署指出，該船九日上午九時四十四分距離淡水河口六浬處被雷達偵測到，但因有多達五十七艘漁船光點，雷操手以為只是正常返航漁船；九時五十二分距離三浬處通報守望哨巡邏人員針對該光點加強監控；十時十五分距離零點五浬時二次通報守望哨。

上午十時十九分，快艇非常靠近淡水漁人碼頭，八里守望哨通報稱「用望遠鏡目視確定不是我國籍漁船」，但認為要進入淡水第二漁港僅持續監控，十時廿五分發現駛進淡水河並與觀光交通船擦撞，十一時十分在登岸處逮人調查。

海巡署表示，鑑於雷達光點辨識不易，為避免類似誤判，將導入更多科技輔勤，如雷達搭配紅外線熱像儀的「環島岸際智慧型監控系統」，充實無人機等海空立體巡查機制，也推動我國漁船全數安裝ＡＩＳ系統，落實人員教育訓練，強化與友軍協調聯繋。