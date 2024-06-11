影／中國男子快艇闖淡水河 海巡署強調監偵系統未失靈

中國籍阮姓男子從福建駕駛快艇，橫渡台灣海峽並於9日闖進淡水河防地區，並宣稱「投奔自由」，引發外界憂心國境安全。海巡署今天舉行記者會，由署長張忠龍主持，副署長謝慶欽說明。

謝慶欽指出，6月9日海巡署第三巡防區指揮部沙崙雷達雷操手在當天上午9點44分於淡水外海6浬即監控鎖定到目標，但由於現場有57艘各種船舶，因此雷操手誤判是返港的我國籍漁船，雖有通報淡水第二漁港及八里安檢所人員加強監控，但沒有及時調派巡防艇前往攔截登檢，另八里安檢所辨識該船為非我國籍漁船後，沒有第一時間通報查緝。