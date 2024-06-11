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影／中國男子快艇闖淡水河 海巡署強調監偵系統未失靈

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
中國籍阮姓男子從福建駕駛快艇，橫渡台灣海峽並於9日闖進淡水河防地區，引發外界憂心國境安全，海巡署今天舉行記者會，由署長張忠龍（左）主持，副署長謝慶欽（右）出示航跡圖說明，海巡監偵系統並沒有失靈，完全是人員誤判及疏失，將對北部分署分署長及相關人員共10名，祭出申誡至記過處份。記者胡經周／攝影
中國籍阮姓男子從福建駕駛快艇，橫渡台灣海峽並於9日闖進淡水河防地區，引發外界憂心國境安全，海巡署今天舉行記者會，由署長張忠龍（左）主持，副署長謝慶欽（右）出示航跡圖說明，海巡監偵系統並沒有失靈，完全是人員誤判及疏失，將對北部分署分署長及相關人員共10名，祭出申誡至記過處份。記者胡經周／攝影

國籍阮姓男子從福建駕駛快艇，橫渡台灣海峽並於9日闖進淡水河防地區，並宣稱「投奔自由」，引發外界憂心國境安全。海巡署今天舉行記者會，由署長張忠龍主持，副署長謝慶欽說明。

謝慶欽指出，6月9日海巡署第三巡防區指揮部沙崙雷達雷操手在當天上午9點44分於淡水外海6浬即監控鎖定到目標，但由於現場有57艘各種船舶，因此雷操手誤判是返港的我國籍漁船，雖有通報淡水第二漁港及八里安檢所人員加強監控，但沒有及時調派巡防艇前往攔截登檢，另八里安檢所辨識該船為非我國籍漁船後，沒有第一時間通報查緝。

謝慶欽強調，海巡監偵系統並沒有失靈，完全是人員誤判及疏失，將對北部分署分署長及相關人員共10名，祭出申誡至記過處份。

中國籍阮姓男子從福建駕駛快艇，橫渡台灣海峽並於9日闖進淡水河防地區，並宣稱「投奔自由」，引發外界憂心國境安全。海巡署今天舉行記者會，由署長張忠龍（左）主持，副署長謝慶欽（右）說明。記者胡經周／攝影
中國籍阮姓男子從福建駕駛快艇，橫渡台灣海峽並於9日闖進淡水河防地區，並宣稱「投奔自由」，引發外界憂心國境安全。海巡署今天舉行記者會，由署長張忠龍（左）主持，副署長謝慶欽（右）說明。記者胡經周／攝影
中國籍阮姓男子從福建駕駛快艇，橫渡台灣海峽並於9日闖進淡水河防地區，引發外界憂心國境安全，海巡署副署長謝慶欽強調，海巡監偵系統並沒有失靈，完全是人員誤判及疏失，將對北部分署分署長及相關人員共10名，祭出申誡至記過處份。記者胡經周／攝影
中國籍阮姓男子從福建駕駛快艇，橫渡台灣海峽並於9日闖進淡水河防地區，引發外界憂心國境安全，海巡署副署長謝慶欽強調，海巡監偵系統並沒有失靈，完全是人員誤判及疏失，將對北部分署分署長及相關人員共10名，祭出申誡至記過處份。記者胡經周／攝影

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