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陸男駕快艇直驅淡水河 國民黨：首都安全令人擔憂
一名大陸籍男子9日駕駛快艇從淡水河直驅而入，雖然於淡水渡船頭即攔獲人船，但因距離台北市已不遠，仍引發疑慮。國民黨表示，快艇可以肆無忌憚地進入，未來敵軍如果化整為零，分頭迎擊，首都的安全，令人擔憂。
海洋委員會主委管碧玲今天在立法院表示，初步清查該男曾為中共海軍，且曾擔任過艇長，但海巡處理過程當中的確出現誤判，「系統沒有失靈，而是人出問題」，自己已經下令處分，必須要有所警惕。
國民黨發言人楊智伃表示，連續兩次的漢光演習都將淡水河防衛視為重要工作，現在卻出現這樣的問題，無疑是給海巡國防單位傳達很重要的警訊。快艇可以肆無忌憚地進入，未來敵軍如果化整為零，分頭迎擊，首都的安全，令人擔憂。
楊智伃呼籲，海軍跟海巡除了檢討之外，更應該要具體的措施，維護國家安全，不能只靠政治人物的喊話。
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