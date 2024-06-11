中國男駕船闖淡水河 侯友宜：國安議題不可輕忽
中國籍阮姓男子9日駕船從福建直衝淡水上岸被逮收容。新北市長侯友宜今天對此案表示，海巡、國安第一線通報機制完全沒有掌握，要嚴肅面對這個議題，國安議題絕對不可以輕忽。
新北市議會今天進行市政總質詢，侯友宜接受媒體聯訪時對中國籍男子駕船直闖淡水偷渡案表示，國境安全是不容許有任何的疏漏。
他表示，發生這種事情，可以看得出來從海巡、國安的第一線，到整個通報的機制完全沒有掌握，應要嚴肅面對這個議題，好好檢討、痛定思痛，這個國安議題絕對不可以輕忽。
侯友宜也針對是否參選中國國民黨主席一事表示「完全很扯的一件事情，我現在規劃是2030願景，我全力地衝刺」；至於跟民眾黨在2026市長的部分有沒有可能合作的問題也表示，國民黨人才濟濟，他還是努力把市政做好。
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