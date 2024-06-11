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陸男子快艇登陸淡水 海岸不設防？ 國安單位要查

聯合報／ 記者程嘉文洪哲政張睿廷陳熙文／台北報導

大陸男子駕駛快艇登陸淡水「投奔自由」，引發外界對於海岸是否不設防的質疑。據了解，國安單位已展開調查，了解岸海相關勤務是否正常，約詢駕船陸民，並下令檢討處分失職人員。

據傳該男子駕駛的小艇，是由大船在淡水外海放出，然後直驅淡水渡船頭登岸。軍方官員表示，隨著船隻與氣象報告的進步，若是算準風平浪靜的時機，即使直接駕駛快艇橫渡台灣海峽，也並非不可能，且小型快艇不易被海面搜索雷達發現，若真要滲透上岸，難度不算大；同理，若要從台灣駕船偷渡大陸，成功登岸的可能性同樣很高。

淡水選區的國民黨立委洪孟楷說，兩岸情勢現在相對緊張，各界都應該自制，避免脫序行為，他呼籲相關單位，盡快釐清男子的目的。

民進黨立委洪申翰認為，此案屬於個案，海巡未來仍需加強巡防；民眾會期待在更外海地方就能截獲，未來該檢討的部分就該做出檢討。

雖然海軍與海巡在全台海岸設有大量雷達站，但快艇體積小，很容易被海面雜波掩蓋，往往很近距離才能發現。沿岸船隻本來就多，辨識特殊可疑目標有相當難度。而且，就算雷達上出現疑似意圖偷渡船隻，也不保證附近海域立刻就有我方艦艇來得及趕往辨認，或岸上有巡邏兵力可以堵截其登陸。

本案當事人選擇白天，並且直驅遊客密集的碼頭登岸，顯然是故意張揚；若想偷渡，挑選黑夜與距離哨所較遠的偏僻海岸登陸，我方未必能夠有效攔截。

偷渡 海巡 淡水

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