中籍快艇闖淡水河 專家：恐測防務漏洞成新型態侵擾

中國籍男子昨天駕駛快艇闖進淡水河漁人碼頭，引發軍事意圖臆測。學者分析，雖無法證明是否由中國政府主導，但共軍可藉此事件間接研判台灣的防務漏洞，政府須謹慎應對是否有新型態侵擾，而海巡、警方及軍方也應釐清管轄權責，確保當事態發生時，能有效立即分工並予以壓制。

中國籍阮姓男子疑因在社交平台發布言論遭舉報，昨天上午駕快艇直衝淡水河防地區，並向趕抵的海巡人員表示要投誠。阮男就逮，經海巡署詢問後移送檢方偵辦，以了解實際動機。

新北八里海灘、台北港及淡水河口，為戍守首都政經中樞「防衛鐵三角」，歷年都是國軍各項演習的演練重點，尤其淡水河的河防演練，目的就是為避免共軍運用氣墊艇等輕快兵力，自淡水河口直入政經中樞。

對於昨天的中籍快艇事件，國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲指出，這名中國籍男子的動機仍待檢調進一步釐清，但從技術面觀察，若僅透過快艇橫渡台灣海峽，困難較高，推測可能中途有船隻接應。

蘇紫雲認為，此次屬意外被逮，意圖透過快艇來測試國軍應變時間的機率不大，並不具備特殊意義，但無論動機為何，因淡水河口可直通首都政經中樞，相關單位仍必須提高警覺。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑提到，台灣的近岸監控技術沒有問題，但海域管理及港口控管的相關作為應與時俱進修正，畢竟中共可藉由像是快艇這類突發事件，間接研判台灣在防務上的漏洞，且政府相關部門亦需留意，快艇與日前金門無人機，是否存在連續性測試的可能性。

國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌強調，後續觀察焦點，在於是否有新型態行動正在醞釀中，以及此次快艇事件，是否民眾自發或是被中國政府所鼓勵。

舒孝煌表示，此次快艇事件不一定與軍事行動有關，但從軍事角度看，不能排除共軍未來會透過萬船齊發、小艇，甚至無人艇直衝淡水河口。因此，除是否再度強化河防，並部署海巡以外的輕快兵力外，海巡、警方及軍方，應深切釐清管轄權責，確保當有更嚴峻狀況發生時，能有效立即分工並予以壓制。