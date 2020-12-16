華航貨機塗裝惹議 蔡易餘建議部會到中常會溝通政策

立法院今年7月通過華航正名公決案，要求華航公司評估在機身上增加台灣意象塗裝，行政院後續成專案小組處理，近日華航貨機機身塗裝也曝光，大大的「CARGO」字樣中，字母C隱藏台灣輪廓，但民進黨許多立委都不滿。民進黨立委蔡易餘透露，他今天在中常會建議，黨部應多邀請部會到中常會溝通，例如華航貨機塗裝字樣，就是公布前少了溝通，若立委先知道政策，也可以幫忙宣傳。

今天「湧言會」成員舉行記者會，包括民進黨立委王定宇、趙天麟、林楚茵與台北市議員阮昭雄、新北市議員何博文、張志豪及高雄市議員林智鴻等，指出華航此次的塗裝設計未能引起國人共鳴，共同呼籲華航公司應展現作為航空國家隊的責任，順應民意，提出更具備台灣意象的貨機塗裝。

蔡易餘說，他今天在中常會指出，黨部應該邀請相關部會到中常會溝通政府政策，例如華航貨機塗裝及「零到六歲國家一起養」等政策都是例子，如果立委先知道，還可以幫忙宣傳。民進黨主席蔡英文當場也指示，請政務委員黃致達規畫議題，未來可在中常會討論。