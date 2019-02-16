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華航21日航班全面恢復 至少要賠償2萬人

2019-02-16 00:04聯合報 記者洪安怡／台北報導

華航勞資座談14日宣布機師罷工落幕，在行政院副院長陳其邁（左四）、交通部長林佳龍...
華航勞資座談14日宣布機師罷工落幕，在行政院副院長陳其邁（左四）、交通部長林佳龍（右四）、勞動部長許銘春（右三）、桃園市長鄭文燦（左三）、華航董事長何煖軒（左二）見證。 記者鄭清元／攝影
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桃園市機師職業工會華航分會罷工前晚落幕，六百二十二張機師檢定證僅剩下一百五十張尚未領回，但今仍有八個航班取消，預估下周四起，航班才會全面恢復正常；至於後續旅客賠償問題，華航預計下周於官網上架「賠償專區」，請旅客保留單據申請，每位旅客補償上限為兩百五十美元，預估要賠償旅客至少兩萬名。

華航統計，至十四日，包含客、貨機共取消兩百一十四航班，累計營收損失達六億元，影響五萬名旅客。華航官網顯示，昨取消十五班航班，今取消八班、明取消十一個航班，十八日、十九日、二十日都取消五個航班，二十一日就可恢復正常。

賠償專區下周上線 憑單據申請 每人上限250美元

官方賠償專區也預計下周上線，華航指出，因罷工衍生必要的食宿或交通等費用，可憑登機證及合理單據申報；團客則將由旅行社與原開票的華航各地分公司後續協商。詳細申請辦法等專區上線後會有較明確說明，原則上無論團客、散客，每人補償上限都是兩百五十美元，但團客可由旅行社和分公司溝通，很難一概論定補償標準。

台北市旅行公會理事長吳志健指出，目前評估需要補償的旅客至少有兩萬名，且補償樣態多元，像已開立但未使用的船票、火車票，依法都是旅客必要支出，但旅行社認為不合理，在華航尚未認列前，多數都已先代墊，仍要靠旅行社後續跟華航協商，呼籲把罷工險納入旅行業責任保險來支應理賠，才更有保障。

旅行社多墊付 政院促華航從寬認定

燦星旅遊企業部經理兼發言人陳宏勝表示，這次損失至少百萬元，詳細數字尚難估計，有些旅客急著抵達目的地，先買機票回來，都已請旅客留下刷卡和住宿單以便日後申請補償。有些旅客自己改期簽轉的價差，都會幫旅客代位求償，但華航沒允諾一定會給，後續協調令業者苦惱。

行政院消保處發新聞稿表示，已函請交通部督促華航對於旅客之補償從寬認定；針對受影響之旅客，旅行社也應積極檢具單據向華航求償，並於獲賠償後，儘速退還旅客。

長榮大學航管系教授黃泰林指出，這次勞方大致達成訴求，恐影響後續航空業其他勞工要求比照辦理，國內勞工意識抬頭，所有雇主都需因應。

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