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華航讓步簽團協 機師罷工終落幕

2019-02-15 10:56台灣醒報 記者章文╱台北報導

華航罷工事件第 7 天，勞資協商 14 日晚間終於達成共識。( 電視截圖)
華航罷工事件第 7 天，勞資協商 14 日晚間終於達成共識。( 電視截圖)
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經過 158 小時罷工、四度馬拉松式的協商之後，華航機師四項訴求與公司達成共識，罷工終於落幕。共識包括禁止秋後算帳、設定 3 年半內不罷工的「和平條約」，另外同意改善疲勞航班、只進用外國籍機師為副駕駛、華航同意研議及改善管理制度等。

桃園市長鄭文燦在記者會中稱許此次罷工與協商為「新勞資關係的起點！」14 日晚間，由⾏政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦、勞動部長許銘春、華航董事長何煖軒，與談判雙方共同召開記者會，說明四項訴求所達成共識，也表現出對罷工終於落幕的欣慰。

成功癱瘓華航春運

機師工會在春節期間發動航空史上首次機師大罷工，「成功」癱瘓了華航春運，共獲得 600 名機師支持，讓華航不得不取消 214 航班、近 3 萬名旅客受連累，也逼得華航資方重回談判桌。這場罷工重挫華航形象，損失近 5 億元營收，終於平和落幕，雙方都有學習與諒解，堪稱最成功的罷工行動。

歷經近 11 小時協商，雙方對外宣布，已經針對機師工會所提出的 5 大訴求達成共識，包括禁止對工會會員（幹部）施壓、脅迫、秋後算帳，禁搭便車條款、撤換破壞勞資關係的不稱職主管、飛安獎金納入團協，以及之前達成共識的疲勞航班派遣、外籍機師進用及升訓制度等。

禁止秋後算帳

勞動部次長劉士豪說，在秋後算帳部分，華航承諾，對工會及會員就這次爭議行為，如符合法律所定的爭議行為言行，公司予以尊重，也將遵守工會法、勞資爭議處理法及中華民國相關法律，並不會對工會及其會員有違反前述法令行為。

管理制度部分，雙方在罷工事件結束後，華航同意就勞資爭議起因詳加研議及改善管理制度，同時未來將加強與工會溝通協商。

三年半內不得罷工

劉士豪也指出，未來如果雙方在團體協約有效的期間中有爭議行為，將採調解以及仲裁方式解決爭議，將不會再有罷工行為。

團體協約指的是雇主或有法人資格的雇主團體，與依工會法成立工會，以約定勞動關係及相關事項為目的所簽訂書面契約。根據團體協約法，團體協約為定期者，其期限不得超過 3 年；超過 3 年者，縮短為3 年。

至於保障 13 個月全薪的訴求，雙方協商後改為飛安獎金，金額將待 2 月 21 日再議，並納入團體協約當中。

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