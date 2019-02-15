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勞部出面 「密室協商」敲定4共識

2019-02-15 00:56聯合報 記者侯俐安葉冠妤洪安怡吳姿賢／台北報導

華航機師罷工第四次勞資座談會昨天在交通部舉行，由交通部次長王國材（右）與勞動部次...
華航機師罷工第四次勞資座談會昨天在交通部舉行，由交通部次長王國材（右）與勞動部次長劉士豪（左）主持。 記者鄭超文／攝影
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華航機師歷經七天罷工昨晚宣告落幕。華航與桃園市機師工會總計在疲勞航班、副機師升訓及外國籍機師進用、禁對會員秋後算帳、研議管理制度達成共識，但原第五項訴求「保障十三個月全薪」，因華航去年同意支付飛安獎金總計一點二億元，華航資方未埋單，僅約定飛安獎金金額再議後納入團體協約。

桃園市機師職業工會提出的五大訴求，其中改善疲勞航班在第三次協商談成，昨舉行的第四次座談，在勞動部出面主導下，一次談妥後面四項訴求。

昨會議，勞動部政次劉士豪首度代表勞動部坐鎮，他也是四次會議中出席最高層級的勞動部官員，屢針對勞資雙方論點提出法制意見，也積極介入調解，相較前三次會議，勞動部積極許多。

昨上午針對國籍、外籍機師升等與聘用部分，華航雖一度嗆聲是工會吵著要休假，公司才培育外籍機師，也解釋絕無升訓不公，關鍵在於有無缺額。但最後雙方皆釋善意，華航承諾兩年內研議是否僅進用外籍副駕駛，不直接以正機師身分進用外國籍駕駛。

昨天爭執最久的是雙方在「禁止對工會成員秋後算帳」訴求僵持，華航總經理謝世謙堅持若是合法罷工，就不需資方幫忙保證；工會則回應，工會本來就是合法罷工，寫下來是希望讓會員安心。

雙方隨後各自回休息室閉門討論，包括華航高層、交部、勞部官員都面露微笑，神情明顯變輕鬆。

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