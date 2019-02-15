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華航勞資雙贏？旅客輸了 還出現「收割大軍」

2019-02-15 00:50聯合報 本報記者侯俐安

華航勞資協議昨晚落幕，機師工會理事長李信燕（右五）與華航總經理謝世謙（左五）一起...
華航勞資協議昨晚落幕，機師工會理事長李信燕（右五）與華航總經理謝世謙（左五）一起簽約及換約，交通部長林佳龍（右四）與行政院副院長陳其邁（左四）等人一起在媒體鏡頭前合影見證。 記者鄭清元／攝影
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台灣民航史上首次機師罷工，歷經160小時，但卻可能是一場勞資、旅客皆輸的結局。資方將工會逼上罷工之路，工會錯誤策略也讓自己深陷不利，協商過程未見身影的行政院副院長陳其邁、勞動部長許銘春、交通部長林佳龍、華航董事長何煖軒、桃園市長鄭文燦，昨晚集體現身「見證」簽署團體協約，也被外界解讀宛如「收割大軍」。

前天凌晨一場長達十一小時的「紅眼協商」直播，勞資一言一行赤裸裸公開在全體機師與大眾眼前，結果有百名華航機師取回檢定證，尤其A三五Ｏ長程航班的機師群，在直播中看不到以貨機、區域線為主的工會代表為其發聲，華航也對外指可能減班停飛部分航線、內部全面改革，也讓機師擔心賠上前途，罷工氛圍跟著有了變化。

罷工起源可能來自華航空服員罷工，當時華航對空服員訴求照單全收，但這回認為做足萬全準備的華航資方罷工態度強硬，大年初三用詞強硬的新聞稿更「促成」工會罷工。

而勞資前三次協商，勞動部也有別於空服員罷工的主動「出頭」協調，讓空服員罷工迅速落幕，這回僅派出司長層級與會，直至昨天第四次協商，勞動部才派出次長劉士豪，總算成功扮演穿針引線的關鍵角色，並讓罷工昨晚宣告落幕。

但第三次「紅眼協商」全程直播，昨午後起直到晚上卻成了「密室協商」，也讓這起勞資爭議雖總算落幕，卻也另添非議，外界已有質疑聲音，昨能一口氣完成所有訴求協商並迅速簽署團協，是否雙方有私下交換條件？

而三年內兩場罷工，讓外界有機會進一步檢視華航的經營績效與管理能力，都被畫上了不小問號，尤其半公半民畸形體制所造成的流弊與積習，更在這次的罷工中顯露無遺。

勞資爭議落幕了，但旅客呢？七天罷工華航總計取消二一四班、影響超過兩萬五千人次，當陳其邁等人昨晚共同見證勞資雙方簽署團協之際，官員們是否也想到這兩萬五千人次是否都已拿到賠償？

罷工華航機師勞動部空服員
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