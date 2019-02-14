長榮能華航不能？苦苓痛批罷工 長榮機師打臉回應

2019-02-14 10:07 聯合新聞網 綜合報導



華航機師抗議邁入第7天，昨（13）日勞資展開馬拉松式的「紅眼協商」，歷經近11個小時後，雙方在改善疲勞航班部份取得共識，華航也讓步了10條航線。記者林俊良／攝影 分享 facebook

華航機師抗議邁入第7天，昨（13）日勞資展開馬拉松式的「紅眼協商」，歷經近11個小時後，雙方在改善疲勞航班部份取得共識，華航也讓步了10條航線。華航機師罷工造成勞資雙方以及旅客人仰馬翻、狀況不斷，資深作家苦苓也針對罷工事件不斷發言，在臉書表示長榮機師待遇更差卻不會抗議罷工，痛批罷工機師沒有良心，但此番言論卻遭到長榮機師回文打臉。

苦苓9日臉書PO文痛批，華航機師罷工根本站不住腳，表示華航機師稱怕疲勞值勤，要求「飛行8小時要派3名機師、12小時要派4名機師」，但根據國際AOR「10小時派3人、16小時派4人」規定，華航目前的標準其實沒有違規。

華航機師罷工已邁入第7天，工造成勞資雙方以及旅客人仰馬翻、狀況不斷。記者鄭超文／攝影 分享 facebook

苦苓接著10日繼續在臉書拿長榮舉例，質問長榮機師公會理事長，長榮是否有8小時派3位機師、12小時派4位機師的規定，「沒有嘛！（長榮10小時三位、16小時四位）」、「那請問長榮的機師都不會疲勞嗎？搭長榮的旅客都是安全嗎？你為什麼不也帶著長榮的機師一起罷工爭取權益呢？」他更直指，若長榮機師放棄自己的健康條件和旅客的安全達成勞資協議，那以後誰還敢搭長榮的飛機？

PO文一出後立刻引發網友激烈討論，有人留言隔行如隔山，苦苓身為公眾人物在沒有做足功課情況下，卻不斷在這個自己不熟悉的領域高談闊論 ，一名長榮777機師也PO文打臉苦苓，表示「苦先生不是哦~長榮美東航線就算回程不到16小時都是四人派遣，原本洛杉磯冬季回程只有半夜departure派遣四人，現在公會與公司協商，連早上BR05 flight time 十四小時四十分都派遣double crew（四人）值勤，這就是您說的，為什麼長榮能，華航不能嗎？」

這名機師又說，「為什麼長榮這次不進行罷工，華航卻撕裂到這種程度，關鍵在於公司高層是否願意進行談話」，他表示，一開始長榮的機師也走過公司完全不願意的時候，但最後，長榮董事長直接與工會代表談。機師強調這都是態度問題，又補充「本人不用google查證這項資訊，因為我就是長榮777機長，CAA檢定證號碼103241」。