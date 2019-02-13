親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
華航機師罷工
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

3次協商後 華航讓步10航線 尚未估增加成本　

2019-02-13 23:59聯合報 記者侯俐安洪安怡／台北報導

昨天凌晨起進行11小時的「紅眼協商」結束，華航總經理謝世謙（右）與桃園市機師職業...
昨天凌晨起進行11小時的「紅眼協商」結束，華航總經理謝世謙（右）與桃園市機師職業工會常務理事陳蓓蓓（左）握手致意。 記者鄭清元／攝影
分享

禁用外籍機師 華航不願讓步

華航勞資雙方昨天的紅眼協商，在長達五小時的談判後，直到清晨六時雙方終於對第一項訴求「改善疲勞駕駛」達成共識，三次協商下來，華航最終讓步十航線。不過，儘管雙方都表達盼能儘速結束罷工，但針對工會要求「禁用外籍機師」，華航不願讓步，也讓攻防到昨天中午、近十一小時仍無法讓罷工落幕。

這場會議由交通部政次王國材主持，民航局長林國顯、航政司代理司長葉協隆、勞動部勞動關係司長王厚偉、桃園市勞動局長陳靜航等人與會，資方由華航總經理謝世謙帶隊，勞方則由工會理事長李信燕、常務理事陳蓓蓓及十二名會員與會。

圖／聯合報提供
圖／聯合報提供
分享

進入正式討論後，工會率先表示同意「飛時八小時派三人、十二小時派四人」，且不再重提「多航段」、「飛航執勤時間」，改為提出十條「低飛時、高工時」的特殊航線派三人。

謝世謙在凌晨三點釋出善意，表達同意「安格拉治—紐約」派三人，剩餘九條航線雙方僵持不下，直到凌晨四時卅分，謝世謙再度鬆口同意每天一班的帛琉航班可派三人。工會強調，若是金邊、曼谷、西安改派三人，會議「就能進入下一階段」。

資方在清晨六點再宣布讓步，西安、帛琉改派三人，大陸貨機同意重慶紅眼班機派四人，但回程回復正常休時，關島仍派兩人但可住房。若包含第二次協商時，雙方同意十二小時以上派四人，五條長程航線、每周卅班適用，華航等於讓步十條航線，現場響起掌聲。會增加多少成本，華航尚未估算。

紅眼協商 揉眼睛呵欠不斷

不過，雙方進入第二項禁用外國機師項目時，雙方再度「卡關」、直到中午仍僵持不下，歷經徹夜協商，此時勞資不少參與者面露疲態，不時揉眼睛、打呵欠，華航法務部經理單嘉鈴更因身體不適被扶出會場。

工會理事長李信燕在休息時向王國材表達，「大家都累了，是否能結束座談？」王國材立刻回應，「凌晨一時協商不是你們建議的嗎？我們都是白天工作一整天，凌晨繼續開會討論的」，現場笑聲一片，化解不少緊繃氣氛，雙方很快就達成共識，決定今天上午「再戰」。

華航航線王國材
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

禁用外籍機師僵持 華航勞資今再戰

2019-02-14 00:19

新聞眼／長期抗戰稍有不慎 工會恐失分

2019-02-14 00:11

禁用恐涉歧視 華航：外籍機師可縮短訓練過程

2019-02-14 00:06

見好就收？傳有90華航機師退出罷工

2019-02-14 00:02

華航勞資協商 談成一項

2019-02-13 23:34

「紅眼協商」獲初步共識 蘇貞昌：很高興往好方向走

2019-02-13 20:02

華航機師罷工延燒 桃機14日影響3586名旅客

2019-02-13 19:53

機師升訓成話題 華航外籍機師占1成

2019-02-13 19:14

華航因罷工已損近4億元 謝世謙：商譽損失難估

2019-02-13 18:24

逾30名機師取回檢定證 華航：依班表派飛

2019-02-13 18:06

外籍副機師不得升訓 勞部：以精神來看恐違法

2019-02-13 17:53

華航罷工疲勞航班達共識 鄭文燦喊話：罷工早日落幕

2019-02-13 16:45

海外旅行不便險將一致規範 為何罷工只跟班機延誤有關?

2019-02-13 16:43

工會要交通部出面 失去信賴的勞動部長許銘春只能陪襯

2019-02-13 16:02

華航機師罷工爭議 陳芳明：請勿忽略安全的成本最高

2019-02-13 15:51

林佳龍交長首場硬仗 要大家別腦補派系鬥爭劇情

2019-02-13 15:36

華航勞資紅眼協商 凌晨1時開座談是這樣來的

2019-02-13 15:36

台灣首次機師罷工 為什麼是華航？

2019-02-13 15:34

聲援機師罷工 學界發起連署

2019-02-13 15:28

記者悄悄話／零持股「何煖軒們」能創造企業最大價值？

2019-02-13 15:00

總統府：華航勞資爭議協調不是宮廷劇 不用憑空杜撰

2019-02-13 14:47

華航安大略航班 今仍停飛

2019-02-13 14:41

旅遊不便險 罷工停飛賠不賠？

2019-02-13 14:35

華航罷工／協商露曙光 華航股價走穩

2019-02-13 14:35

華航罷工／林佳龍喊話：勞資捍衛同一個華航

2019-02-13 14:35

華航罷工／學者：國籍、外籍機師聘用資格應一致

2019-02-13 14:35

華航罷工／工會要求禁聘外國機師 華航：恐就業歧視

2019-02-13 14:35

華航罷工／勞資疲勞協商 紅眼、哈欠連連

2019-02-13 14:35

華航「紅眼協商」交戰11小時 醫師這麼叮嚀

2019-02-13 14:27

監委仉桂美：去年八月即已立案調查華航機師罷工

2019-02-13 14:09

為何台灣流浪機師多？ 學者解析跟學校有關

2019-02-13 13:55

華航罷工事件 卓榮泰：不要臆測是派系問題

2019-02-13 13:52

華航罷工／紅眼協商近11小時 華航5項讓步

2019-02-13 13:50

看看別國醫院也能罷工 學者：預告制度根本愚民政策！

2019-02-13 13:27

影／熬夜協商太累了！華航勞資明早十點四度協商

2019-02-13 13:26

拋出「貴族勞工」說 美女董座批罷工：華航只有兩個結果

2019-02-13 13:06

旅行公會提罷工險 金管會：須經保險業評估

2019-02-13 13:04

【重磅快評】要機師罷工早落幕 就請官員閉嘴吧！

2019-02-13 12:50

影／凌晨1時開會讓各界體驗紅眼航班 機師工會致歉

2019-02-13 12:38
看更多

熱門文章

孫大千：民進黨這樣「搞飛機」 會把2020也搞掉了

2019-02-13 08:19

罷工沒在怕！ 周刊爆陳菊聯手黨內3天王挺何煖軒

2019-02-13 09:56

30年華航資深機師：到底是誰不想讓罷工落幕？

2019-02-13 11:11

影／協商第9小時體力透支？ 華航法務部經理不適離場

2019-02-13 10:47

勞資紅眼協商冗長 華航法務經理體力不支流鼻血

2019-02-13 11:29

拋出「貴族勞工」說 美女董座批罷工：華航只有兩個結果

2019-02-13 13:06

影／凌晨1時開會讓各界體驗紅眼航班 機師工會致歉

2019-02-13 12:38

挑燈夜戰7小時！過勞航班訴求 華航勞資雙方取得共識

2019-02-13 08:02

匯市連續幾天爆量的原因 壽險狂買匯...不避險了

2019-02-13 14:38

挑燈夜戰5小時！華航一口氣讓5航線 林佳龍有生日願望

2019-02-13 06:23

歷經近11小時！ 華航勞資明天上午10時繼續協商

2019-02-13 12:05

謝金河：今年5G題材會熱一整年

2019-02-13 07:39

「華航是畸形的民營企業」他籲只有這招才能化解矛盾

2019-02-13 11:14

記者悄悄話／零持股「何煖軒們」能創造企業最大價值？

2019-02-13 15:00

挑燈夜戰華航讓步2航線！ 罷工結束進入關鍵時刻

2019-02-13 06:00

談到早上！華航上午六點再讓步

2019-02-13 06:35

長榮航空推「選座位加價」策略 背後考量是這個

2019-02-13 18:04

逾30名機師取回檢定證 華航：依班表派飛

2019-02-13 18:06

工會要求外籍副機師不能升訓正機師 華航：違法不可行

2019-02-13 09:36

【重磅快評】要機師罷工早落幕 就請官員閉嘴吧！

2019-02-13 12:50

工會主張暫停招募外籍正機師 華航：外籍機師忠誠

2019-02-13 10:00

華航勞資紅眼協商 凌晨1時開座談是這樣來的

2019-02-13 15:36

高雄飯店求售不成淪法拍 一拍流標

2019-02-13 12:03

副機師升訓問題談不攏 華航勞資協商明日10時再戰

2019-02-13 12:13

脫口稱「媒體是來看熱鬧的」 陳蓓蓓道歉了

2019-02-13 04:40

機師工會要求禁用外籍機師 學者：有歧視之嫌

2019-02-13 11:22

為何台灣流浪機師多？ 學者解析跟學校有關

2019-02-13 13:55

2成公司未完成洗錢防制股東申報 小心遭罰最高500萬元

2019-02-13 06:01

華航經理疑胃經攣不適 醫師說出誘發原因

2019-02-13 12:15

繼實習空服員後 華航也要推機師產學合作

2019-02-13 11:20

「紅眼協商」獲初步共識 蘇貞昌：很高興往好方向走

2019-02-13 20:02

富人捧現金到處買 大安區12月豪宅交易爆熱

2019-02-13 10:42

機師升訓成話題 華航外籍機師占1成

2019-02-13 19:14

華航機師罷工延燒 桃機14日影響3586名旅客

2019-02-13 19:53

鋼鐵工具人出動 王國材化身華航勞資柔軟調解者

2019-02-13 15:56

永豐美元9.99%優存轟動市場 明早9時開搶

2019-02-13 14:23

通宵勞資協商 華航法務經理身體不適離場

2019-02-13 11:05

聲援機師罷工 學界發起連署

2019-02-13 15:28

華航再讓步 台北-帛琉航班改派三名機師執飛

2019-02-13 04:29

呸姐看中的豪宅再創新高 買方一年砸4億掃兩戶

2019-02-13 12:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top