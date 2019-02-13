3次協商後 華航讓步10航線 尚未估增加成本

昨天凌晨起進行11小時的「紅眼協商」結束，華航總經理謝世謙（右）與桃園市機師職業工會常務理事陳蓓蓓（左）握手致意。 記者鄭清元／攝影 分享 facebook

禁用外籍機師 華航不願讓步

華航勞資雙方昨天的紅眼協商，在長達五小時的談判後，直到清晨六時雙方終於對第一項訴求「改善疲勞駕駛」達成共識，三次協商下來，華航最終讓步十航線。不過，儘管雙方都表達盼能儘速結束罷工，但針對工會要求「禁用外籍機師」，華航不願讓步，也讓攻防到昨天中午、近十一小時仍無法讓罷工落幕。

這場會議由交通部政次王國材主持，民航局長林國顯、航政司代理司長葉協隆、勞動部勞動關係司長王厚偉、桃園市勞動局長陳靜航等人與會，資方由華航總經理謝世謙帶隊，勞方則由工會理事長李信燕、常務理事陳蓓蓓及十二名會員與會。

圖／聯合報提供 分享 facebook

進入正式討論後，工會率先表示同意「飛時八小時派三人、十二小時派四人」，且不再重提「多航段」、「飛航執勤時間」，改為提出十條「低飛時、高工時」的特殊航線派三人。

謝世謙在凌晨三點釋出善意，表達同意「安格拉治—紐約」派三人，剩餘九條航線雙方僵持不下，直到凌晨四時卅分，謝世謙再度鬆口同意每天一班的帛琉航班可派三人。工會強調，若是金邊、曼谷、西安改派三人，會議「就能進入下一階段」。

資方在清晨六點再宣布讓步，西安、帛琉改派三人，大陸貨機同意重慶紅眼班機派四人，但回程回復正常休時，關島仍派兩人但可住房。若包含第二次協商時，雙方同意十二小時以上派四人，五條長程航線、每周卅班適用，華航等於讓步十條航線，現場響起掌聲。會增加多少成本，華航尚未估算。

紅眼協商 揉眼睛呵欠不斷

不過，雙方進入第二項禁用外國機師項目時，雙方再度「卡關」、直到中午仍僵持不下，歷經徹夜協商，此時勞資不少參與者面露疲態，不時揉眼睛、打呵欠，華航法務部經理單嘉鈴更因身體不適被扶出會場。

工會理事長李信燕在休息時向王國材表達，「大家都累了，是否能結束座談？」王國材立刻回應，「凌晨一時協商不是你們建議的嗎？我們都是白天工作一整天，凌晨繼續開會討論的」，現場笑聲一片，化解不少緊繃氣氛，雙方很快就達成共識，決定今天上午「再戰」。