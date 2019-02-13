華航安大略航班 今仍停飛

2019-02-13 14:41 世界日報 記者啟鉻／安大略市報導



台灣華航機師罷工繼續，罷工似尚無停止跡象。美國內陸帝國安大略國際機場（ONT)華航班機繼12日被取消後，13日再次被取消。南加華資旅行社工作人員說，近期確有一些旅客在旅行社購票前往台灣，但因航班取消要求旅行社協助，如取消乘坐華航班機改成其它航空公司。也有華人稱，有親友因航班取消自台灣返回洛杉磯行程耽擱，只好向老闆請假延後上班。

美國安大略機場華航班機繼12日取消後，13日再次取消，旅行社稱有幫客人改簽。 記者戴啟銘攝影 分享 facebook

華航安大略機場辦公室有關人員表示，截至12日下午4時尚未接到13日之後航班異動的消息。

安大略機場2號航站樓華航辦理登記櫃檯前，12日靜悄悄，因為12日和13日在安大略機場起降的航班均取消，華航官網班機異動資訊也顯示這項訊息。安大略機場信息諮詢台一名白人志工表示，有接到機場通知華航班機因有職員罷工，航班異動。有一些旅客曾到此處詢問情況，於是解釋就是因為機師罷工原因，手邊也沒有何時航班全面恢復的消息。

安大略機場華航辦公室一名員工表示，關於華航班機在安大略機場變動的情況，華航官網都有相關資訊。對於受影響的乘客，有的乘客因為是從旅行社購票，旅行社會幫忙改訂為其他航空公司的班機，有的則會改道從洛杉磯機場起降的華航班機，目前為止在洛杉磯機場起降的華航班機都屬於正常起降狀態。

亞洲旅行社一名員工表示，自從華航機師罷工後，因華航班機異動，一些原先準備乘坐華航班機的旅客要求改簽，還有的乾脆取消行程。若旅客放棄乘坐華航班機改為其它航空公司繼續旅程，華航會為這些旅客退款。

安大略國際機場華裔義工林女士說，她有一位親友，因為華航8日取消安大略機場的班機，無法從台灣返回洛杉磯，只好乘坐10日航班返回、11日上班，被迫向公司老闆請假解釋原因。據說，的確有不少乘客改到洛杉磯機場乘坐華航班機，洛杉磯機場華航班機到台灣桃園機場的起飛時間，與安大略機場晚上起飛的時間差不多。

華航異動航班可查看網址。