華航罷工／勞資疲勞協商 紅眼、哈欠連連

華航機師罷工邁入第6天，從今天凌晨1時勞資展開馬拉松式「紅眼協商」，接近中午時暫時結束，拍定明天上午10時繼續，桃園市機師工會常務理事陳蓓蓓（左）向交通部次長王國材（右）豎起大拇指。 記者鄭清元／攝影 分享 facebook

歷經近11小時的第三次華航勞資協商在近中午結束，此次機師工會提出包含改善疲勞航班、保障國籍機師工作權、禁止施壓會員與會員專屬權益、撤換破壞勞資關係主管、保證13個月全薪共五大訴求，但多數主張未達共識，明天繼續罷工。

華航機師罷工今天進入第六天，勞資雙方和交通部凌晨1時起展開「紅眼協商」，直到中午才結束，不少參與者明顯面露疲態，不時揉眼強打精神，上午10時多時，華航法務部經理單嘉鈴疑因身體不適，被扶出會場。

華航通宵勞資協商，華航總經理謝世謙（左）面露疲態。 記者鄭清元／攝影 分享 facebook

華航總經理謝世謙上午頻頻閉目、揉眼，機師工會理事長李信燕也忍不住哈欠連連。看到單嘉鈴被扶出會場，謝世謙還離開會場探視關心。謝世謙說，單嘉鈴是胃不舒服。

在交通部次長王國材主持下，雙方於今日進行罷工後第三次協商會議，從第一項疲勞航班開始協商。工會提出包含美國內陸貨機（安克拉治-紐約、安克拉治-芝加哥）、曼谷來回、大陸夜間貨機（夜間出發到上海、重慶、鄭州等航班），及北京、西安、帛琉、金邊、東京、關島等10條航線航班派3人。

疲勞航班達共識 現場掌聲響起

華航總經理謝世謙率先同意「安克拉治-紐約」派3人，會議進入冗長爭執，直到凌晨4時30分，謝世謙才鬆口同意每天一班的帛琉航班，可以派3人，之後陸續同意關島、重慶、西安等航線共5條航線達成共識。雙方同意飛時8小時以上派3人，12小時以上派4人兩大原則，並在7個多小時討論後，達成舊金山、法蘭克福、阿姆斯特丹、羅馬、倫敦等五條航線每周共30班適用。此時約上午8時17分，現場響起掌聲。

馬拉松協商暫歇 明日再戰

之後雙方進行第二項國籍機師工作權討論時，工會主張暫停招募外籍正機師，外籍機師總體比率逐年遞減到5％以下，且外籍副機師不得升訓；並要求升訓透明化，公開選訓結果及評分，或同意機師工會派員參與或旁聽會議，讓副駕駛更有向心力；且機師完訓率須符合工會會員數比例。

但針對保障國籍機師工作權和限制外籍機師進用議題， 雙方協商到中午都沒有共識，決定明天上午繼續協商。