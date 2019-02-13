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30年華航資深機師：到底是誰不想讓罷工落幕？

2019-02-13 11:11聯合新聞網 文章提供／遠見

高舉「爭勞權」大旗的罷工，演成荒腔走板、政治黑影重重的歹戲？

延燒六日的華航罷工事件，在勞資雙方二次協商破裂後，2月13日凌晨一點，由交通部政次王國材出面主持第三次協商「座談會」，花了近八小時逐條攻防，原本雙方堅持立場、絲毫不讓的「改善疲勞航班」與「增加飛航人力派遣」，似乎露出一線曙光。

華航同意對部分航班加派機師、或提供休息等。但在記者本篇截稿時（上午九點），談判仍在進行中。

這場台灣首次機師罷工事件，在運量最大的春節期間發動，據估計從2/8至2/12五日間，華航全航線班次數原計1062 班次，共取消107班次；全航線原訂位旅客約23萬人，受影響旅客約1萬8千人，影響比例達1成。

其實，早在2015年，華航機師就曾醞釀罷工。2016年，華航空服員率先發難後，時逢政黨輪替，在小英政府出面力挺空服員下，華航前任董事長孫洪祥遭撤換，何煖軒走馬上任，一口應允當時工會所有訴求，「其實當時連我們自己都很錯愕！」一位資深機師說。

2018年機師工會再度醞釀罷工。背後最主要的原因，便是「疲勞航班」爭議。一位20多年資歷的資深機師透露，過去華航長途航班便是四名機師派遣，飛行人力相對足夠，但「美國九一一」事件後，全球航空業皆面臨嚴峻挑戰，「最不希望不能飛的是機師，當時大家也都答應『共體時艱』，調整成三人，」沒想到此後，「共體時艱」竟成了「常態排班」，「疲勞航班是家常便飯，長久下來，大家當然會受不了，」「改善疲勞航班了，是機師最大心願！」

2018年8月，桃園機師工會取得「罷工權」後，勞資雙方進入密集協商。未料，這次何煖軒態度硬了起來，對於工會提出：一、改善疲勞航班；二、副駕駛升訓透明化、保障國籍機師工作權；三、禁止對工會會員施壓，協議權益由工會會員專屬；四、撤換破壞勞資關係之不稱職主管；五、保證13月全薪等五項訴求，絲毫不讓。

雙方協商半年多未果，勞資雙方互信基礎盡失，終釀成2019年台灣史上首次機師罷工，短短五天，超過622名華航機師加入。占華航1300餘名機師一半，全台五千名機師逾一成。

近一半華航機師參與罷工，其他一半未參與的機師，想法又如何呢？

華航和機師工會第三次協商「座談會」。圖／遠見提供
華航和機師工會第三次協商「座談會」。圖／遠見提供
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一位未參與罷工的華航資深機師Richard對《遠見》記者表示，國航長久以來的疲勞航班，問題確實需要改善，畢竟機師攸關飛安。

「就拿小感冒來說，一般上班族，帶著口罩還能去上班，但在飛行高空壓力下，機師一點點鼻塞可能演變成頭暈、呼吸困難，釀成飛安大禍。」他無奈提及，「好笑的是，依規定，機師半年要體檢一次，60歲以上，一年三次。機師健康被嚴密規範與監管。但，你如何要一個長期睡不好，三餐無法正常，又處於高壓的機師，維持『健康』？」

儘管主張改善疲勞航班，但他不贊成此次罷工，語重心長說，「『罷工』是勞資談判的超級炸彈，一旦引燃，傷人更傷己。」

只是這次工會其他的其他訴求，Richard也不完全認同，「工會介入人事管理，要求是過份了。以後員工出事，都來工會投訴就好了，華航要如何經營管理？！」

一位曾擔任華航管理高層分析，這場單純的勞資糾紛，變成歹戲拖棚、全民皆輸的「罷工」，全因兩大關鍵動作沒做。

其一，華航勞資雙方沒有建立平常順暢溝通的管道，以至失去互信基礎。其二，事件發生後，主管機關民航局、桃園市勞工局，沒有在第一時間釐清問題，並定調主管機關態度，放任雙方各自協商，各說各話，最終讓國家社會付出龐大的社會成本。

他指出，民航局理應在事件發生的第一時間，針對此次爭議的機師工時，提出國際作法，並比較亞洲各國其他相近民航機師條件。但這次民航局從頭到尾「神隱」，主管機關態度曖昧不明，導致勞資各說各話，社會對立與撕裂。

這位前華航高層進一步表示，工會的角色就是捍衛勞工權益，無可厚非；然而華航專業經理人對於公司永續經營，也有責任。「航空業經營不易，年營收一千多億，獲利才幾十億，比電子慘業『毛三到四』更慘，若成本高到經營不下去，關閉航線，甚至像復興航空一樣倒閉，最終受害的仍是員工。」

這位高層甚至表示，平心而論，華航薪資條件在台灣同業算好了，不然為何其他國航的機師，不少都想跳槽華航？

另一位機師也對《遠見》記者表示，「其實，罷工愈久，對機師愈不利，官派經理人（指董事長等管理高層），只要顧好官位，薪水照領，根本沒差。」

資深機師Richard也提出質疑，「這次罷工事件很弔詭，感覺是『被設計發生』，我們合理懷疑，會否擔心華航勞資問題，拖久了會影響2020總統選情，才乾脆『提早引爆』？而這起罷工事件，到底誰是最後真正獲利者？」「到底又是誰不讓罷工落幕？」

（文／林鳳琪 攝影／蘇義傑 本文出自2018.02.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

機師華航罷工何煖軒王國材
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