罷工沒在怕！ 周刊爆陳菊聯手黨內3天王挺何煖軒

2019-02-13 09:56 聯合新聞網 綜合報導



桃園機師工會為讓交通部、華航體會「疲勞」，今天凌晨1時在交通部啟動「紅眼協商」。 記者胡經周／攝影 分享 facebook

華航機師罷工事件從過年期間持續到現在，已經影響了不少海內外旅客權益，華航董座何煖軒被外界批評毫無作為，面對罷工危機沒有解決能力，甚至被藍綠立委點名該下台。

不過，據今日出刊的《周刊王》報導指出，何煖軒不僅有總統府秘書長陳菊加持，更有黨內三大天王林佳龍、陳其邁及鄭文燦力挺，綠營內部原本有想換掉他的念頭，但這三大天王參與滅火後發現，換掉他可能也於事無補。

加上何被視為「新潮流系」鄭文燦的人馬，與新系大老陳菊算有淵源，因此陳菊在整起罷工事件中，也扮演了重要角色，雖然她不便正面助他一臂之力，但其實悄悄暗地裡促成黨內三天王聯手挺何。

事實上，何在陳菊過去擔任高雄市長時，兩人就交情不錯，何開通高雄與日本熊本間的航線也讓他們互動更上層樓。「三熊友達號」彩繪機以每周3班方式從高雄飛到熊本，而且還將熊本熊、台灣喔熊、高雄熊3個超人氣吉祥物彩繪在機身上突顯台日友好，這成績讓陳對何相當滿意。

《聯合報》報導也指出，國民黨立委陳學聖說，何煖軒跟鄭文燦兩人交情不錯，前年七月，何煖軒還動用波音的資源，高規格接待鄭文燦出訪美國，而目前華航何煖軒、桃機公司王明德兩名董座，都是桃園市府團隊成員，不難看出鄭文燦的影響力有多大。