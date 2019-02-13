華航仍未提補償細節 旅行業「每天被旅客追爆」

桃園機師工會持續發動罷工，高達一萬五千人次受影響，旅客及旅行社仍求償無門。 記者鄭超文／攝影 分享 facebook

桃園機師工會發動罷工，已有超過上百班航班取消，受影響旅客高達一萬五千人次，但旅客及旅行社仍求償無門，華航僅承諾散客賠償二五○美元，旅行社也可實報實銷。只是罷工邁入第六天，華航至今仍未提出具體補償辦法，引發旅行業者強烈抗議，散客也無所適從。

旅行公會全國聯合會與台北市旅行商業同業公會昨天陸續舉行記者會或發出聲明，除了不滿機師工會選在春節突襲式罷工外，同時也針對罷工衍生旅行社對旅客代墊部分，不論散客或團客，建議華航應盡快提出所有問題處理方案，有明確的申請規範，並提供對應窗口。

旅行業也要求政府研擬合理罷工預告制度，並將罷工納入旅行業責任保險額外住宿與旅行費用附加條款適用等。

台北市旅行公會理事長吳志健指出，目前影響較大為歐、美等長程航班，恐面臨改航班進而產生轉機費用，或是增訂、取消機票及住宿等後續費用支出問題。旅行業者雖可向消費者扣除必要費用，但情理上不應由旅客負擔，希望華航能在已公告的補償標準中，在取消造成的費用列入補償。

雄獅旅行社這幾天受影響的旅客，保守估計就達兩千五百人。業者表示，目前能做的是每天緊盯華航取消班次，隨時因應，至於外界關心的代墊費用，業者說「每天被旅客追爆，還無法細算」。

業者私下表示，前幾天還在春節假期，取消航班多是港、澳、日本等替代航班高的航點，這兩天開始出現長程線航班取消，面對的問題相對複雜。若以春節旅遊旺季、一家中大型旅行社為例，保守估計一天至少卅至五十團搭乘華航班機，若航班取消，包含後續已支付的行程、住宿、餐飲等費用，一天至少損失上百萬元。

對此，華航昨表示，針對此次機師工會罷工衍生的服務彌補，將針對旅客案件進行檢視，相關辦法已作業中，將盡速公布在華航官網。對旅行社也會合理賠償，正在研擬辦法，將適時公告。