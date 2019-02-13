親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
華航機師罷工
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

觀察站／罷工協商走偏 勞動部應適時出頭

2019-02-13 00:32聯合報 本報記者侯俐安

華航機師持續罷工，機師工會常務理事陳蓓蓓表示，華航資方一直沒有提出對案，呼籲資方...
華航機師持續罷工，機師工會常務理事陳蓓蓓表示，華航資方一直沒有提出對案，呼籲資方與官方拿出對案，才能繼續進行對談。 記者余承翰／攝影
分享

華航機師勞動權益協商，疲勞航班的討論有其專業，但勞資協商也有其「眉角」和技巧。儘管上回空服員罷工和這次機師罷工時空環境不同，訴求也不同，但不可否認，上回勞動部確實成功扮演空服員罷工的關鍵協商角色，這次卻未見發揮具體功能。協商已邁入第三回合，熟悉勞資協商的勞動部是該適時「出頭」的時候。

華航勞資協商進入第三回合，雖然機師工會刻意在疲勞時段討論疲勞航班，但外界憂心協商已經「走偏」、流於意氣之爭，大半夜協商恐怕也不見得有助實質協商。

加上工會認為主持會議的交通部政次王國材身兼華航最大官股—航發會董事長，立場偏向華航，工會顯然已不再信任王國材，也被外界質疑恐球員兼裁判，更凸顯勞動部關鍵協商角色的重要，而這也是處理過無數勞資爭議的勞動部所擅長和熟悉的業務。

交通部依法雖無權「協商」，勞資協商應由桃園市勞動局舉辦，這三次因而僅是「座談」性質，座談若有具體共識，隨後還是得回到勞動局做正式協商確認。

尤其當勞資雙方拉鋸，持續影響消費者權益，交通部和勞動部應同時各自發揮專業把關、協商潤滑的角色。即使是座談，只要能愈快協商出共識，罷工爭議才能愈早落幕，勞資雙方和民眾搭乘權益也才能愈快停損。

勞動部罷工華航
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

華航機師罷工延燒 桃機14日影響3586名旅客

2019-02-13 19:53

機師升訓成話題 華航外籍機師占1成

2019-02-13 19:14

華航因罷工已損近4億元 謝世謙：商譽損失難估

2019-02-13 18:24

逾30名機師取回檢定證 華航：依班表派飛

2019-02-13 18:06

外籍副機師不得升訓 勞部：以精神來看恐違法

2019-02-13 17:53

華航罷工疲勞航班達共識 鄭文燦喊話：罷工早日落幕

2019-02-13 16:45

海外旅行不便險將一致規範 為何罷工只跟班機延誤有關?

2019-02-13 16:43

工會要交通部出面 失去信賴的勞動部長許銘春只能陪襯

2019-02-13 16:02

華航機師罷工爭議 陳芳明：請勿忽略安全的成本最高

2019-02-13 15:51

林佳龍交長首場硬仗 要大家別腦補派系鬥爭劇情

2019-02-13 15:36

華航勞資紅眼協商 凌晨1時開座談是這樣來的

2019-02-13 15:36

台灣首次機師罷工 為什麼是華航？

2019-02-13 15:34

聲援機師罷工 學界發起連署

2019-02-13 15:28

記者悄悄話／零持股「何煖軒們」能創造企業最大價值？

2019-02-13 15:00

總統府：華航勞資爭議協調不是宮廷劇 不用憑空杜撰

2019-02-13 14:47

華航安大略航班 今仍停飛

2019-02-13 14:41

旅遊不便險 罷工停飛賠不賠？

2019-02-13 14:35

華航罷工／協商露曙光 華航股價走穩

2019-02-13 14:35

華航罷工／林佳龍喊話：勞資捍衛同一個華航

2019-02-13 14:35

華航罷工／學者：國籍、外籍機師聘用資格應一致

2019-02-13 14:35

華航罷工／工會要求禁聘外國機師 華航：恐就業歧視

2019-02-13 14:35

華航罷工／勞資疲勞協商 紅眼、哈欠連連

2019-02-13 14:35

華航「紅眼協商」交戰11小時 醫師這麼叮嚀

2019-02-13 14:27

監委仉桂美：去年八月即已立案調查華航機師罷工

2019-02-13 14:09

為何台灣流浪機師多？ 學者解析跟學校有關

2019-02-13 13:55

華航罷工事件 卓榮泰：不要臆測是派系問題

2019-02-13 13:52

看看別國醫院也能罷工 學者：預告制度根本愚民政策！

2019-02-13 13:27

影／熬夜協商太累了！華航勞資明早十點四度協商

2019-02-13 13:26

拋出「貴族勞工」說 美女董座批罷工：華航只有兩個結果

2019-02-13 13:06

旅行公會提罷工險 金管會：須經保險業評估

2019-02-13 13:04

【重磅快評】要機師罷工早落幕 就請官員閉嘴吧！

2019-02-13 12:50

影／凌晨1時開會讓各界體驗紅眼航班 機師工會致歉

2019-02-13 12:38

華航經理疑胃經攣不適 醫師說出誘發原因

2019-02-13 12:15

副機師升訓問題談不攏 華航勞資協商明日10時再戰

2019-02-13 12:13

歷經近11小時！ 華航勞資明天上午10時繼續協商

2019-02-13 12:05

旅客權益、國家形象同樣重要 鄭文燦盼華航罷工早落幕

2019-02-13 11:43

首輪勞資協商 華航年成本估增加逾1.5億元

2019-02-13 11:31

勞資紅眼協商冗長 華航法務經理體力不支流鼻血

2019-02-13 11:29

機師工會要求禁用外籍機師 學者：有歧視之嫌

2019-02-13 11:22
看更多

熱門文章

孫大千：民進黨這樣「搞飛機」 會把2020也搞掉了

2019-02-13 08:19

罷工沒在怕！ 周刊爆陳菊聯手黨內3天王挺何煖軒

2019-02-13 09:56

30年華航資深機師：到底是誰不想讓罷工落幕？

2019-02-13 11:11

影／協商第9小時體力透支？ 華航法務部經理不適離場

2019-02-13 10:47

勞資紅眼協商冗長 華航法務經理體力不支流鼻血

2019-02-13 11:29

拋出「貴族勞工」說 美女董座批罷工：華航只有兩個結果

2019-02-13 13:06

影／凌晨1時開會讓各界體驗紅眼航班 機師工會致歉

2019-02-13 12:38

挑燈夜戰7小時！過勞航班訴求 華航勞資雙方取得共識

2019-02-13 08:02

匯市連續幾天爆量的原因 壽險狂買匯...不避險了

2019-02-13 14:38

挑燈夜戰5小時！華航一口氣讓5航線 林佳龍有生日願望

2019-02-13 06:23

歷經近11小時！ 華航勞資明天上午10時繼續協商

2019-02-13 12:05

謝金河：今年5G題材會熱一整年

2019-02-13 07:39

「華航是畸形的民營企業」他籲只有這招才能化解矛盾

2019-02-13 11:14

記者悄悄話／零持股「何煖軒們」能創造企業最大價值？

2019-02-13 15:00

長榮航空推「選座位加價」策略 背後考量是這個

2019-02-13 18:04

挑燈夜戰華航讓步2航線！ 罷工結束進入關鍵時刻

2019-02-13 06:00

談到早上！華航上午六點再讓步

2019-02-13 06:35

逾30名機師取回檢定證 華航：依班表派飛

2019-02-13 18:06

工會要求外籍副機師不能升訓正機師 華航：違法不可行

2019-02-13 09:36

【重磅快評】要機師罷工早落幕 就請官員閉嘴吧！

2019-02-13 12:50

工會主張暫停招募外籍正機師 華航：外籍機師忠誠

2019-02-13 10:00

華航勞資紅眼協商 凌晨1時開座談是這樣來的

2019-02-13 15:36

高雄飯店求售不成淪法拍 一拍流標

2019-02-13 12:03

副機師升訓問題談不攏 華航勞資協商明日10時再戰

2019-02-13 12:13

機師工會要求禁用外籍機師 學者：有歧視之嫌

2019-02-13 11:22

為何台灣流浪機師多？ 學者解析跟學校有關

2019-02-13 13:55

2成公司未完成洗錢防制股東申報 小心遭罰最高500萬元

2019-02-13 06:01

華航經理疑胃經攣不適 醫師說出誘發原因

2019-02-13 12:15

繼實習空服員後 華航也要推機師產學合作

2019-02-13 11:20

「紅眼協商」獲初步共識 蘇貞昌：很高興往好方向走

2019-02-13 20:02

富人捧現金到處買 大安區12月豪宅交易爆熱

2019-02-13 10:42

機師升訓成話題 華航外籍機師占1成

2019-02-13 19:14

華航機師罷工延燒 桃機14日影響3586名旅客

2019-02-13 19:53

鋼鐵工具人出動 王國材化身華航勞資柔軟調解者

2019-02-13 15:56

永豐美元9.99%優存轟動市場 明早9時開搶

2019-02-13 14:23

通宵勞資協商 華航法務經理身體不適離場

2019-02-13 11:05

聲援機師罷工 學界發起連署

2019-02-13 15:28

呸姐看中的豪宅再創新高 買方一年砸4億掃兩戶

2019-02-13 12:05

華航因罷工已損近4億元 謝世謙：商譽損失難估

2019-02-13 18:24

華航罷工疲勞航班達共識 鄭文燦喊話：罷工早日落幕

2019-02-13 16:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top