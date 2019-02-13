觀察站／罷工協商走偏 勞動部應適時出頭

2019-02-13 00:32 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 侯俐安



華航機師持續罷工，機師工會常務理事陳蓓蓓表示，華航資方一直沒有提出對案，呼籲資方與官方拿出對案，才能繼續進行對談。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

華航機師勞動權益協商，疲勞航班的討論有其專業，但勞資協商也有其「眉角」和技巧。儘管上回空服員罷工和這次機師罷工時空環境不同，訴求也不同，但不可否認，上回勞動部確實成功扮演空服員罷工的關鍵協商角色，這次卻未見發揮具體功能。協商已邁入第三回合，熟悉勞資協商的勞動部是該適時「出頭」的時候。

華航勞資協商進入第三回合，雖然機師工會刻意在疲勞時段討論疲勞航班，但外界憂心協商已經「走偏」、流於意氣之爭，大半夜協商恐怕也不見得有助實質協商。

加上工會認為主持會議的交通部政次王國材身兼華航最大官股—航發會董事長，立場偏向華航，工會顯然已不再信任王國材，也被外界質疑恐球員兼裁判，更凸顯勞動部關鍵協商角色的重要，而這也是處理過無數勞資爭議的勞動部所擅長和熟悉的業務。

交通部依法雖無權「協商」，勞資協商應由桃園市勞動局舉辦，這三次因而僅是「座談」性質，座談若有具體共識，隨後還是得回到勞動局做正式協商確認。

尤其當勞資雙方拉鋸，持續影響消費者權益，交通部和勞動部應同時各自發揮專業把關、協商潤滑的角色。即使是座談，只要能愈快協商出共識，罷工爭議才能愈早落幕，勞資雙方和民眾搭乘權益也才能愈快停損。