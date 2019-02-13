3場勞資座談 勞部角色淡化惹議

交通部次長王國材今天凌晨將再主持華航勞資座談，但前兩次協商，他遭機師工會指偏心華航。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

華航機師持續罷工，交通部政次王國材連主持三場勞資座談，勞動部勞動關係司司長王厚偉、桃園市勞動局長陳靜航雖有與會，但相較三年前空服員罷工，由熟悉勞資談判的時任勞動部長郭芳煜主持協商，當晚達成七項共識、罷工兩天落幕，這次勞動部角色相對淡出，引發關注。

據了解，王厚偉除在第一次座談解釋雇傭關係，他和陳靜航會中幾乎沒有發言，僅有少數「微做解釋」。

勞動部政次劉士豪說，華航機師罷工後，勞動部一直參與交通部組成的應變小組，提供勞動法制面向的建議，並密切與交通部、桃園市政府、桃園市機師工會聯繫，「勞動部從來沒有袖手旁觀」，已盡最大努力。

華航罷工進入第六天，府院被質疑「神隱」，行政院長蘇貞昌昨天首度回應表示，行政院立場就是維護飛航安全、讓勞動者有好的勞動條件，以及讓資方有好的競爭力，希望能夠盡快落幕，尋求最大的圓滿。

行政院政務委員張景森則是與媒體記者在臉書打筆仗。有媒體記者在個人臉書表示，華航機師行使罷工權是勞工合法權利，應予尊重。張景森卻在底下留言說，公共事業不應該輕易罷工，因為公共事業的罷工會產生很大的社會成本。他們勞資爭議卻要社會付出成本，這合理嗎？但遭網友回嗆：「很難相信你居然有這麼迂腐的過時思想。」

行政院發言人Kolas Yotaka表示，「張政委的個人留言，不是行政院的立場」。