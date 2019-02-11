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人物側寫／何煖軒作風強硬 對上使命必達

2019-02-11 00:30聯合報 本報記者侯俐安陳熙文

華航機師罷工今邁入第四天，民進黨立委林淑芬昨點名華航董事長何煖軒，直指「最該被開...
華航機師罷工今邁入第四天，民進黨立委林淑芬昨點名華航董事長何煖軒，直指「最該被開除的就是他！」 圖為何煖軒前天二度到桃園機場慰勉地勤人員辛勞。 圖／聯合報系資料照片
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出身警界的華航董事長何煖軒，一路從隨扈當上了高鐵局長、交通部常務次長，他身段柔軟卻作風強硬，直到今日交通部上下，被他帶過的下屬，聽到他名字都會怕。但對於上層交代的任務絕對使命必達，讓他得以橫跨藍綠、擔任要津。

二○○六年，台鐵發生列車撞死五名自家員工的崇德事件，台鐵局長徐達文為此下台，當時擔任交通部常次何煖軒代理台鐵局長，雖然在職只有短短八個月，他大刀闊斧改革，霹靂作風哀鴻遍野。

二○○七年何煖軒兼任中華郵政董事長，當時扁政府推動「正名運動」，要將包括中華郵政、中油、中船等「中」字輩正名，儘管中華郵政工會抗議不斷，但中華郵政動作最快，一周內搞定。

二○一六年六月華航空服員罷工，剛上任華航董座的何煖軒迅速照單全收空服員訴求，雖然替蔡政府拆了引信，卻也承受華航人事成本暴增，更開啟了爾後大眾交通運輸業風起雲湧罷工潮的壓力鍋。

四個月後空服員捲土重來，控訴華航跳票、丟雞蛋。面對不領情、不聽話的工會，何煖軒也沒在怕，毫不退讓，去年機師工會醞釀罷工時，他早與十多家航空公司談好協助疏運。

何煖軒對內毫不手軟，但只要上級交代任務，他都能不計毀譽達成。早在扁政府時期，他就全力經營綠色人脈，被拔擢上交通部常次，雖然在國民黨二度執政後不久，他就被冷凍擔任北美事務協調委員會，但二○一四年九合一大選全力輔選，選後他也出後桃捷董事長。

何煖軒到桃捷後，仍然賣力輔選，讓蔡英文印象深刻，二○一五年正在競選總統的蔡英文出席客家後援會成立大會，何煖軒就站在她的後面。民進黨二度執政以來，每次交通部長出缺時，何煖軒屢遭點名，他也有此雄心，雖然民進黨最後只讓他接掌華航，何也很能善用華航的豐沛資源，為蔡英文助攻。

二○一六年，何煖軒證實已與空中巴士商討合資在台設立飛機維修公司，以取得亞洲區A三五○維修訂單，還要把漢翔公司也拉進來，為蔡的五大創新產業跨出關鍵步伐。

只是這一回，碰上更難纏的機師工會，外界也等著看何煖軒能不能展現他過往的能耐與經營多時的人脈安然度過這次危機。

何煖軒華航罷工機師空服員

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