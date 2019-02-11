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疲勞航班難解 華航：已比同業寬鬆

2019-02-11 00:46聯合報 記者侯俐安／台北報導

桃園機場享有優先通關權利的機組員排隊等候。記者陳嘉寧／攝影
桃園機場享有優先通關權利的機組員排隊等候。記者陳嘉寧／攝影
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華航機師勞資協商卡關，雙方在如何認定疲勞航班僵持不下，機師工會堅持將報到、報離等執勤時間納入工時。交通部表示，民航法僅以飛航時間規範，國際也未納入執勤時間，工會若要求通案適用，華航人力派遣恐出問題。華航則說，現行機師每月工時六十二點六小時，已比競爭對手寬鬆。

華航現行規範，飛行時間八小時以上派兩人、十二小時以上派三人，工會訴求長程航班八小時以上派三人、十二小時以上派四人。前天協商中，華航決定讓步，但工會在會中強調，八小時是指「飛航執勤時間」，認為包括飛航前報到準備及抵達時地面作業時間約二點五小時。

與會人士透露，當時交通部、勞動部與會代表聽到都愣住，認為華航接受工會訴求，已是一大讓步，勸勞資雙方達成共識，但機師工會未同意。

機師工會接著改採「飛航時間」要求，為七小時以上三人派遣、十二小時以上四人派遣，並自稱讓步，但華航也未同意。

交通部政務次長王國材表示，他是第一次聽到採用「飛航執勤時間」來計算，也是第一次聽到機師工會這樣訴求，他不認同，因為國際上各家航空公司在規範航班人力派遣時，都是以飛航時間為依據。

王國材提出折衷方案，提議八小時以上三人派遣，但六至八小時航班一條一條談，較危險航線派遣三人，並由他親自主持協商、一個月內談成，否則華航營運將有重大改變，且將面臨缺機師的問題。

不過，機師工會理事長李信燕說，最初的訴求就是「飛航執勤時間」。

李信燕指出，華航聲稱超過七小時航班占四成，若增派人力會影響人力成本，這也代表華航疲勞航班高、四成航班有飛安疑慮，增加人力也正是保障本國人才與升訓訴求。

對此，華航表示，已針對疲勞航班每三個月檢討，現行機師每月平均工時六十二點六小時，已較競爭對手與多數歐美航空公司寬鬆，人力需求完全依照實務需要。

華航機師工時

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