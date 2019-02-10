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他曝「悠遊卡始祖」照片 勾起網友回憶：要用膠帶纏過

談罷工風波 立委：交通部得硬起來

2019-02-10 19:00台灣醒報 記者施養正╱台北報導

華航機師工會提出多項訴求，盼保障機師權益。（photo by Hao-Zhong...
華航機師工會提出多項訴求，盼保障機師權益。（photo by Hao-Zhong on flickr）
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華航機師罷工事件持續燃燒，目前已有500位機師響應，航班取消超過50班次，適逢年假運輸高峰期，影響旅客甚鉅，民進黨立委許智傑受訪時表示，即便交通部無法百分之百干涉華航運作，但身為主管機關應該予以協助。國民黨立委吳志揚也表示，交通部身為華航的主管機關，應該積極介入，不能罔顧旅客權益。

民進黨立委林淑芬在臉書分享貼文表示，何煖軒從賀陳旦擔任交通部長時就極難溝通。同為民進黨籍的立委陳素月則認為，交通部已經盡力了，反而是工會應該要積極維護大眾的權益。

許智傑表示，整起事件自客觀角度切入，機師工會要求的飛行時數、福利權益等訴求，比較歐洲、日本、加拿大等國待遇是否真有極大落差，他希望交通部長林佳龍應偕同機師工會及華航一起坐下來談談，把權利義務攤開說清楚，該給的福利與權益不能少。

親民黨立委李鴻鈞則認為，罷工是員工的權益，但可以討論立法規範罷工預先通知日期，另外，華航也應該事前做好預備措施。國民黨立委吳志揚表示，本起事件最大癥結點在華航本身的態度，航班調度不能像台鐵說調就調。

許智傑亦表示，目前林佳龍與桃園市長鄭文燦的溝通看來並無問題，至於如何進一步與華航及機師工會協調，還有待交通部多費心力。

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