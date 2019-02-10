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資方未拿出誠意 藍委劍指華航當局

2019-02-10 19:00台灣醒報 記者施養正╱台北報導

立委吳志揚盼華航董事長何煖軒態度放軟拿出誠意。（photo by 網路截圖）
立委吳志揚盼華航董事長何煖軒態度放軟拿出誠意。（photo by 網路截圖）
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「態度放軟，拿出誠意來！」華航機師集體罷工進入第三天，雙方談判陷入僵局，國民黨立委吳志揚受訪時呼籲華航董事長何煖軒應該誠心面對機師工會的訴求，同時交通部也要積極介入協調，才能保障交通運輸順暢，風波不平，損失的是千萬旅客及華航的信譽。

中華航空機師工會於春節連假期間發起罷工，導致交通打結，國內外乘客怨聲載道，日前雙方再度協商破局，原因在於華航董事長何煖軒態度始終強硬，勞資雙方各執己見，民進黨立委林淑芬在臉書表示，何煖軒是出了名難溝通，包括兩年前空服員罷工事件也是如此。

親民黨立委李鴻鈞受訪時也表示，華航機師會罷工不是一兩天造成的結果，華航內部應該最早得知訊息，理應比任何人更有能力、更積極的解決紛爭，民進黨立委許智傑亦認為，林佳龍應該偕同機師工會及華航，彼此把權利義務攤開說清楚。

吳志揚強調，事件最大癥結點在華航本身的態度，航班調度不像台鐵說調就調，華航不能罔顧旅客權益，應該在罷工前事先預想應變措施。交通部身為華航的主管機關，應該積極介入勞資雙方居中協調，也應與華航共同檢討，為何只有華航機師罷工，是否本身制度有缺陷，林佳龍和何煖軒，應該找時間認真的、有誠意的與勞方坐下談談，才能解套。

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