親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
華航機師罷工
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

冷眼集／華航罷工 恐變拔「何」賽

2019-02-10 13:15聯合晚報 本報記者吳姿賢

華航機師罷工，華航董事長何煖軒二度到桃園機場第1航廈慰勉地勤人員辛勞。 記者陳嘉...
華航機師罷工，華航董事長何煖軒二度到桃園機場第1航廈慰勉地勤人員辛勞。 記者陳嘉寧／攝影
分享

華航機師罷工演變為政治風暴，桃園市長鄭文燦昨天強調，若華航董事長何煖軒聽他建議，就不會有這次罷工，被外界解讀為「切割」何煖軒。本次罷工落幕後，何煖軒去留將成焦點，交通部官員表示，鄭文燦斷尾求生，部長林佳龍態度又強硬，何煖軒踢到鐵板，若罷工事件無法善了，很可能演變為拔「何」比賽。

交通部官員說，華航機師罷工若持續僵持，拖得愈久，何煖軒的處境會愈尷尬。過去歷任交通部長多以專業見長，少見林佳龍這種政治人物出身的部長，一旦罷工遲遲拖延難以解決、或難堪落幕，政府就有理由要求處理華航人事問題。

何煖軒兩度處理華航罷工危機，第一次是2016年空服員罷工，當時何煖軒對空服員的訴求照單全收，被外界質疑太過軟弱；相反的，這次機師罷工，工會指何煖軒態度太過強硬，才導致雙方無法和談。

交通部官員認為，何煖軒第一次讓步讓過頭，現在已吃了秤砣鐵了心決定清理戰場，未考慮再對工會大幅讓步，昨天的勞資協商進展有限，已可看出華航資方的底線。

至於林佳龍處理罷工的態度，有交通部官員表示，林佳龍比外界認知的還關注勞工權益問題，比起過去歷任交通部長也更重視勞工相關訴求。尤其現在內閣講求「接地氣」，林佳龍的這種態度也帶給華航資方較大壓力。

當何煖軒決定以強硬姿態解決罷工事件，但林佳龍卻希望罷工事件能盡快落幕，交通部與華航資方處理罷工事件的態度明顯不同。

現在連過去外界認為最挺何煖軒的鄭文燦都說出「如果何煖軒接受我建議跟工會對話，相信罷工不會發生」，形同切割，顯示鄭文燦也認為局勢不妙，先在此畫下停損點，避免讓罷工引發的民怨之火燒到自己身上。

罷工何煖軒華航
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

滯留旅客新增食宿費用 華航答應實報實銷補償

2019-02-10 12:39

何煖軒、林佳龍硬碰硬 機師罷工變拔「何」比賽？

2019-02-10 09:33

華航罷工持續 綠委批何煖軒：最該被開除就是他

2019-02-10 13:04

爭取到華航條件將要求長榮比照？機師工會：會

2019-02-10 11:48

13:00更新／華航已有逾500位機師響應罷工 明取消28航班

2019-02-10 11:18

【重磅快評】罷工沒那麼可怕

2019-02-10 10:20

華航機師罷工擴大 交通部上午要求華航提新應變計畫

2019-02-10 08:20

蔡英文當年說罷工忍無可忍 李艷秋：如今看來都是幹話

2019-02-10 11:40

上次華航空服罷工 有旅行社虧百萬求償無門

2019-02-10 10:10

國泰、華航記不清楚 她到機場才知班機取消怒罵髒話

2019-02-10 08:26

影／機師罷工擴大 華航承諾賠償業者、旅客

2019-02-10 13:28

影／交通部呼籲華航工會 趕快回到工作崗位

2019-02-10 13:24

華航機師罷工衍生旅客滯留費 觀光局將協助旅行社求償

2019-02-10 13:18

她以為搭國泰班機 到機場才知訂的是華航

2019-02-10 13:18

法人：華航股價跌幅 恐超過上次罷工

2019-02-10 13:17

華航機師罷工 王金平：公權力應適度介入

2019-02-10 13:17

總統、閣揆神隱 府院稱華航機師罷工協商交第一線

2019-02-10 13:16

華航機師罷工 蘇揆指示交通部消費者權益優先

2019-02-10 13:15

疏運高峰已過 華航估明起可「撐」住八成運量

2019-02-10 13:08

華航罷工 林佳龍：交通部門開著 隨時可再與勞方談

2019-02-10 12:31

華航機師罷工 航班人力勞方退讓仍無共識

2019-02-10 12:11

華航機師罷工第3天蔡蘇神隱 府院:交第一線勞資協商

2019-02-10 12:11

評華航機師罷工事件 韓國瑜：公司盈餘應盡量發給勞工

2019-02-10 12:03

華航罷工影響人事成本之外 法人：觀察油價對航空股影響

2019-02-10 11:59

影／罷工協商破局 華航多位機師仍力挺捍衛飛安

2019-02-10 11:50

華航罷工勞資協商無共識 鄭文燦：希望雙方各退一步

2019-02-10 11:25

影／華航機師罷工攪局 桃機春節旅客輸運高峰大致順暢

2019-02-10 11:09

華航罷工旅客回不了家 蘇貞昌 Line提醒回到家報平安

2019-02-10 10:37

華航機師罷工 高雄取消航班改台北起飛

2019-02-10 10:31

工會未答應今協商 交部上午開二次應變會議

2019-02-10 08:51

華航機師罷工影響民生 學者：官方明顯失職

2019-02-10 07:53

華航協商破局 高雄機場10日影響兩航班286人

2019-02-10 00:27

逾3成機師參與罷工 物流業者憂：恐擴及航空貨運

2019-02-10 00:26

學者看5大訴求：改善疲勞航班 才是關鍵

2019-02-10 00:23

突襲式罷工掀波…明訂預告期？ 朝野論戰

2019-02-10 00:17

華航勞資無共識 機師續罷工

2019-02-10 00:16

500人參與罷工 衝擊擴大

2019-02-10 00:15

交部：有進展 盼再協商

2019-02-10 00:14

強勢何煖軒 能過這關？

2019-02-10 00:14
看更多

熱門文章

三成機師不飛了！ 華航如何維持九成運能？

2019-02-09 14:22

蔡總統2字回華航機師罷工 洪孟楷轟政府也會放年假

2019-02-09 20:12

華航進用大量外國機師 跟空服員罷工成功有關?

2019-02-09 23:02

13:00更新／華航已有逾500位機師響應罷工 明取消28航班

2019-02-10 11:18

新聞分析／罷工落幕後 何煖軒去留將成焦點

2019-02-09 19:31

何煖軒、林佳龍硬碰硬 機師罷工變拔「何」比賽？

2019-02-10 09:33

華航罷工勞資協商六小時 疑似破局

2019-02-09 21:23

機師罷工持續 華航10日取消16個班次

2019-02-09 17:30

飛航時間堅持7小時遭拒 華航機師工會：已是卑微請求

2019-02-09 21:57

華航機師罷工為了飛安？精神科醫師狠打臉工會

2019-02-10 09:01

廣州面板廠傳延後裝機 鴻海：未投資

2019-02-09 17:49

勞資協商無交集 華航機師罷工繼續

2019-02-09 21:43

華航罷工風波 學者：政府與勞、資三方皆輸

2019-02-09 18:27

影／華航正進行勞資協商 機師工會十大問題先釋疑

2019-02-09 15:43

近五百機師罷工還能維持九成運量？華航不敢保證

2019-02-09 22:02

華航機師罷工 藍委籲鄭文燦出面救援

2019-02-09 16:48

網傳油價將飆漲？中油呼籲以官網正式公布為準

2019-02-09 18:26

華航機師罷工擴大 交通部上午要求華航提新應變計畫

2019-02-10 08:20

華航：協商已提出業界最優方案 充分釋出善意

2019-02-10 00:01

學者看5大訴求：改善疲勞航班 才是關鍵

2019-02-10 00:23

華航勞資談判進度牛步！6小時了還在談第一訴求

2019-02-09 20:59

機師罷工延燒 華航明取消航班增至16班

2019-02-09 18:52

國泰、華航記不清楚 她到機場才知班機取消怒罵髒話

2019-02-10 08:26

爭取到華航條件將要求長榮比照？機師工會：會

2019-02-10 11:48

蔡英文當年說罷工忍無可忍 李艷秋：如今看來都是幹話

2019-02-10 11:40

影／華航勞資協商破局 機師工會理事長跑給媒體追

2019-02-09 22:41

火線人物／鄭文燦發言有分量 桃園幫掌握航空界

2019-02-09 23:55

華航釋善意：罷工機師僱傭關係依法持續存續

2019-02-09 17:11

華航機師罷工 林佳龍首度致電何煖軒

2019-02-09 14:42

鄭文燦：何煖軒若聽我的 就沒這次罷工

2019-02-09 23:53

折疊手機元年 群雄喊衝

2019-02-09 23:48

【重磅快評】罷工沒那麼可怕

2019-02-10 10:20

滯留旅客新增食宿費用 華航答應實報實銷補償

2019-02-10 12:39

華航機師罷工 勞部：雇主不得解僱、減薪等不當對待

2019-02-09 22:46

看華航機師罷工 全國總工會理事長陳杰籲華航增聘人力

2019-02-09 19:43

空服員罷工曾力挺…蔡、蘇此時沉默另有隱情？

2019-02-09 23:59

華航協商破局 高雄機場10日影響兩航班286人

2019-02-10 00:27

勞資角力6小時破局 華航機師繼續罷工

2019-02-09 23:51

華航機師罷工影響民生 學者：官方明顯失職

2019-02-10 07:53

歐洲交通罷工國民不會大驚小怪？顏擇雅：類比不恰當

2019-02-09 15:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top