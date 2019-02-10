冷眼集／華航罷工 恐變拔「何」賽

2019-02-10 13:15 聯合晚報 本報記者 聯合晚報 本報記者 吳姿賢



華航機師罷工，華航董事長何煖軒二度到桃園機場第1航廈慰勉地勤人員辛勞。 記者陳嘉寧／攝影 分享 facebook

華航機師罷工演變為政治風暴，桃園市長鄭文燦昨天強調，若華航董事長何煖軒聽他建議，就不會有這次罷工，被外界解讀為「切割」何煖軒。本次罷工落幕後，何煖軒去留將成焦點，交通部官員表示，鄭文燦斷尾求生，部長林佳龍態度又強硬，何煖軒踢到鐵板，若罷工事件無法善了，很可能演變為拔「何」比賽。

交通部官員說，華航機師罷工若持續僵持，拖得愈久，何煖軒的處境會愈尷尬。過去歷任交通部長多以專業見長，少見林佳龍這種政治人物出身的部長，一旦罷工遲遲拖延難以解決、或難堪落幕，政府就有理由要求處理華航人事問題。

何煖軒兩度處理華航罷工危機，第一次是2016年空服員罷工，當時何煖軒對空服員的訴求照單全收，被外界質疑太過軟弱；相反的，這次機師罷工，工會指何煖軒態度太過強硬，才導致雙方無法和談。

交通部官員認為，何煖軒第一次讓步讓過頭，現在已吃了秤砣鐵了心決定清理戰場，未考慮再對工會大幅讓步，昨天的勞資協商進展有限，已可看出華航資方的底線。

至於林佳龍處理罷工的態度，有交通部官員表示，林佳龍比外界認知的還關注勞工權益問題，比起過去歷任交通部長也更重視勞工相關訴求。尤其現在內閣講求「接地氣」，林佳龍的這種態度也帶給華航資方較大壓力。

當何煖軒決定以強硬姿態解決罷工事件，但林佳龍卻希望罷工事件能盡快落幕，交通部與華航資方處理罷工事件的態度明顯不同。

現在連過去外界認為最挺何煖軒的鄭文燦都說出「如果何煖軒接受我建議跟工會對話，相信罷工不會發生」，形同切割，顯示鄭文燦也認為局勢不妙，先在此畫下停損點，避免讓罷工引發的民怨之火燒到自己身上。