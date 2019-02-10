華航機師罷工為了飛安？精神科醫師狠打臉工會

2019-02-10 09:01 聯合新聞網 綜合報導



華航機師突襲式罷工，許多旅客出國行程受到影響。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 桃園市機師職業工會發動華航機師罷工行動持續擴大，工會表示至上午7時統計收到的檢定書已超過500份，春節期間航運大亂，受影響旅客約2800人，工會提出5大訴求要求華航回應，並拿長榮與國外的例子要求華航改善派遣條件，但這說法被常評論時事的精神科醫生沈政男狠打臉，表示如歐洲、日本、澳洲、加拿大等國家派遣方式都和華航相同，工會只說全日空貨機而刻意不講客機，因為客機飛行時數和華航一樣，他說「難道他們不在意飛安嗎？」

沈政男在臉書發文表示，華航罷工機師最大訴求是「長程航班8小時以上派遣3名機師，12小時以上派遣4人。」而長榮已經做到8小時以上派遣3名機師，正努力做到12小時以上派遣4人，全日空的貨機也早改為8小時以上3人派遣的方式。

沈政男認為，顯然長榮也無法完全達到工會訴求，另外全日空也只提到貨機「全日空的客機，機師的連續飛行時間限制為12小時，也就是一架飛機如果有2名機師，可以連續飛行12小時，跟華航一樣。」

而查了全世界的例子，只有美國和韓國規定，一架飛機如果只有2名機師，最多只能飛行8小時，而3名機師最多只能飛行12小時，因為他們認為機師連續飛行時間上限應為8到9小時，韓國是指實際飛行時間，不包括準備與轉機時間。

歐盟、澳洲、加拿大與日本，都還是規定機師的連續飛行時間可達11-13小時，其範圍跟起飛時間與跨越航程有關，比如如果是精神比較好的時段，而且只飛一到兩個航程，就可以連續飛行13小時，他也說美國機師每月平均飛行數為67小時，高於華航機師的平均飛行時間62.6小時。

沈政男直言，華航罷工機師說，「此次罷工是為了飛安」，難道歐盟、日本、澳洲、加拿大等國都不在意飛安嗎？所以說此次華航機師罷工的訴求本質就是提高勞動待遇，跟飛安沒什麼關係。