罷工持續…華航周日取消16航班 延遲兩班

機師罷工持續，華航宣布10日取消16個班次。 記者林俊良／攝影 分享 facebook

華航罷工昨天進入第二天，昨取消十八個航班、延遲六個航班，今天表定取消十六班、延遲兩班。由於昨天談判破局，也使得今天取消航班是否增加也受到關注。

昨天桃園機場共取消九個航班，影響一千多名旅客，華航事先已經通知旅客或旅行社，盡量安排簽轉搭乘其他航空公司的航班。高雄小港機場有七架航班取消，不少旅客昨天一早就急著請華航櫃檯人員協調轉搭，希望能候補到其他班機。旅客許先生無奈地說，「碰到了，只能互相體諒」。

四名女大學生早在半年前規畫從小港機場出發進行日本關西八天自由行，未料遇到華航機師罷工，班機取消。她們昨天清晨四點多就到機場排隊等待候補其他航班，還好最後有候補到班機成行。

「星期一要回到深圳上班，一定要搭到班機」，旅客許先生原本搭昨天七點五十分飛香港，班機被取消，前晚就到華航櫃檯詢問，被告知昨早才能確定。昨天一早又到櫃檯，華航幫忙排候補班機。

旅客羅先生說，本來要從桃園飛香港，但遇到機師罷工班機取消，只好改買從高雄飛香港，還好有買到機票。他說，看電視跑馬燈才知道華航機師罷工，「希望航空公司能提早通知，這樣影響會較小。」

從英國來台探親的英國人Davies原本搭華航昨一早從小港飛香港班機，再轉國際線飛德國杜塞道夫，結果碰上航班取消。他擔心延誤轉乘國際線航班，華航地勤人員請他改搭高鐵到桃園機場搭機。

有旅客說，過去就曾搭華航，航班卻因不明原因臨時取消，這次又遇到罷工，以後再也不搭華航。

華航機師罷工影響航班，民眾可上網查詢。