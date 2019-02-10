親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
華航機師罷工
能源政策定案
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

北市12小時連兩震！4時12分地牛再翻身 最大震度3級

罷工持續…華航周日取消16航班 延遲兩班

2019-02-10 00:05聯合報 記者陳嘉寧劉星君／連線報導

機師罷工持續，華航宣布10日取消16個班次。 記者林俊良／攝影
機師罷工持續，華航宣布10日取消16個班次。 記者林俊良／攝影
分享

華航罷工昨天進入第二天，昨取消十八個航班、延遲六個航班，今天表定取消十六班、延遲兩班。由於昨天談判破局，也使得今天取消航班是否增加也受到關注。

昨天桃園機場共取消九個航班，影響一千多名旅客，華航事先已經通知旅客或旅行社，盡量安排簽轉搭乘其他航空公司的航班。高雄小港機場有七架航班取消，不少旅客昨天一早就急著請華航櫃檯人員協調轉搭，希望能候補到其他班機。旅客許先生無奈地說，「碰到了，只能互相體諒」。

四名女大學生早在半年前規畫從小港機場出發進行日本關西八天自由行，未料遇到華航機師罷工，班機取消。她們昨天清晨四點多就到機場排隊等待候補其他航班，還好最後有候補到班機成行。

「星期一要回到深圳上班，一定要搭到班機」，旅客許先生原本搭昨天七點五十分飛香港，班機被取消，前晚就到華航櫃檯詢問，被告知昨早才能確定。昨天一早又到櫃檯，華航幫忙排候補班機。

旅客羅先生說，本來要從桃園飛香港，但遇到機師罷工班機取消，只好改買從高雄飛香港，還好有買到機票。他說，看電視跑馬燈才知道華航機師罷工，「希望航空公司能提早通知，這樣影響會較小。」

從英國來台探親的英國人Davies原本搭華航昨一早從小港飛香港班機，再轉國際線飛德國杜塞道夫，結果碰上航班取消。他擔心延誤轉乘國際線航班，華航地勤人員請他改搭高鐵到桃園機場搭機。

有旅客說，過去就曾搭華航，航班卻因不明原因臨時取消，這次又遇到罷工，以後再也不搭華航。

華航機師罷工影響航班，民眾可上網查詢。

華航桃園機場罷工小港機場機師
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

勞資角力6小時破局 華航機師繼續罷工

2019-02-09 23:51

逾3成機師參與罷工 物流業者憂：恐擴及航空貨運

2019-02-10 00:26

新聞眼／疲勞航班怎認定 爭議焦點

2019-02-10 00:02

學者看5大訴求：改善疲勞航班 才是關鍵

2019-02-10 00:23

華航協商破局 高雄機場今影響兩航班286人

2019-02-10 00:27

突襲式罷工掀波…明訂預告期？ 朝野論戰

2019-02-10 00:17

華航：協商已提出業界最優方案 充分釋出善意

2019-02-10 00:01

華航機師罷工 勞部：雇主不得解僱、減薪等不當對待

2019-02-09 22:46

華航勞資爭議 交通部希望明天就可再協商

2019-02-09 22:42

影／華航勞資協商破局 機師工會理事長跑給媒體追

2019-02-09 22:41

華航機師罷工協商無交集 政院：勞資再坐下來好好談

2019-02-09 22:39

罷工應設預告期？林佳龍：是社會大眾的普遍期盼

2019-02-09 22:28

近五百機師罷工還能維持九成運量？華航不敢保證

2019-02-09 22:02

韓國瑜：盼華航罷工趕快結束 相信也符合國民期待

2019-02-09 21:59

飛航時間堅持7小時遭拒 華航機師工會：已是卑微請求

2019-02-09 21:57

勞資協商無交集 華航機師罷工繼續

2019-02-09 21:43

陳學聖不信交通部管不動華航 要鄭文燦快救援

2019-02-09 21:34

華航罷工勞資協商六小時 疑似破局

2019-02-09 21:23

華航勞資談判進度牛步！6小時了還在談第一訴求

2019-02-09 20:59

蔡總統2字回華航機師罷工 洪孟楷轟政府也會放年假

2019-02-09 20:12

看華航機師罷工 全國總工會理事長陳杰籲華航增聘人力

2019-02-09 19:43

新聞分析／罷工落幕後 何煖軒去留將成焦點

2019-02-09 19:31

罷工預告期入法？ 綠委一致認同

2019-02-09 19:16

機師罷工延燒 華航明取消航班增至16班

2019-02-09 18:52

華航罷工風波 學者：政府與勞、資三方皆輸

2019-02-09 18:27

華航罷工影響旅客 立委建議：修訂「罷工預告期」

2019-02-09 18:15

華航機師罷工第2天 桃機未出現塞爆旅客

2019-02-09 17:54

機師罷工持續 華航10日取消16個班次

2019-02-09 17:30

華航機師罷工 旅行業全聯會：譴責勞資犧牲旅客權益

2019-02-09 17:12

華航釋善意：罷工機師僱傭關係依法持續存續

2019-02-09 17:11

影／華航董座：盼勞資協商談出結果 工會：飛安不妥協

2019-02-09 17:10

華航機師罷工 藍委籲鄭文燦出面救援

2019-02-09 16:48

華航機師罷工 旅客自港返台須轉機仍表支持機師

2019-02-09 16:20

罷工協商 機師工會交通部外聲援

2019-02-09 15:44

影／華航正進行勞資協商 機師工會十大問題先釋疑

2019-02-09 15:43

歐洲交通罷工國民不會大驚小怪？顏擇雅：類比不恰當

2019-02-09 15:34

華航機師罷工第2天 侯友宜：交通部應盡快介入解決

2019-02-09 15:14

工會控華航為調度航班減員 華航：合乎法規

2019-02-09 15:06

三成機師不飛 李信燕痛批華航三打四不顧飛安

2019-02-09 14:55
看更多

熱門文章

長榮能華航不能？鄭文燦：若聽我的就不會有這次罷工

2019-02-09 11:27

三成機師不飛了！ 華航如何維持九成運能？

2019-02-09 14:22

蔡總統2字回華航機師罷工 洪孟楷轟政府也會放年假

2019-02-09 20:12

華航機師6小時前預告罷工太短？ 學者：突襲是重要功能

2019-02-09 09:46

華航罷工今協商 交通部政次：不能協商完公司就垮了

2019-02-09 11:35

華航癱瘓難關將至 已380名機師響應罷工

2019-02-09 10:25

新聞分析／罷工落幕後 何煖軒去留將成焦點

2019-02-09 19:31

華航機師罷工 「成新潮流與正國會鬥爭戰場」

2019-02-09 10:03

機師罷工持續 華航10日取消16個班次

2019-02-09 17:30

官方管不動華航？學者怒：大過年不想講髒話

2019-02-09 11:29

華航罷工勞資協商六小時 疑似破局

2019-02-09 21:23

歐盟、日本機師最多飛13小時 醫師：難道不在意飛安？

2019-02-09 12:07

華航進用大量外國機師 跟空服員罷工成功有關?

2019-02-09 23:02

華航罷工後…機組員對抗資方 還得忍受漫漫訴訟路

2019-02-09 13:41

影／華航機師罷工 何煖軒：華航機師飛行時數最優厚

2019-02-09 12:41

華航罷工班機取消 4女大生順利候補到日本機位

2019-02-09 08:05

勞資協商無交集 華航機師罷工繼續

2019-02-09 21:43

減稅兩大紅包發威 逾8成納稅義務人受惠

2019-02-09 08:57

飛航時間堅持7小時遭拒 華航機師工會：已是卑微請求

2019-02-09 21:57

華航罷工風波 學者：政府與勞、資三方皆輸

2019-02-09 18:27

廣州面板廠傳延後裝機 鴻海：未投資

2019-02-09 17:49

華航罷工旅客滯留海外誰買單？觀光局點名旅行社

2019-02-09 09:15

影／華航正進行勞資協商 機師工會十大問題先釋疑

2019-02-09 15:43

近五百機師罷工還能維持九成運量？華航不敢保證

2019-02-09 22:02

機師罷工延燒 華航明取消航班增至16班

2019-02-09 18:52

華航勞資談判進度牛步！6小時了還在談第一訴求

2019-02-09 20:59

華航機師罷工 藍委籲鄭文燦出面救援

2019-02-09 16:48

華航：協商已提出業界最優方案 充分釋出善意

2019-02-10 00:01

華航機師罷工 林佳龍首度致電何煖軒

2019-02-09 14:42

網傳油價將飆漲？中油呼籲以官網正式公布為準

2019-02-09 18:26

華航釋善意：罷工機師僱傭關係依法持續存續

2019-02-09 17:11

380華航機師加入罷工 交部：不能協商完公司就垮了

2019-02-09 13:28

旅行社因罷工損失 觀光局：可向華航求償

2019-02-09 07:33

影／華航勞資協商破局 機師工會理事長跑給媒體追

2019-02-09 22:41

關鍵400在即 華航機師檢定證已募380張

2019-02-09 13:22

華航機師罷工 勞部：雇主不得解僱、減薪等不當對待

2019-02-09 22:46

歐洲交通罷工國民不會大驚小怪？顏擇雅：類比不恰當

2019-02-09 15:34

華航機師罷工 桃機副總經理：桃機衝擊很小

2019-02-09 10:17

王鴻薇指華航爆罷工是派系鬥爭 綠委：單純勞資爭議

2019-02-09 11:50

機師罷工林佳龍撇派系說：華航應為協商破局檢討

2019-02-09 13:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top