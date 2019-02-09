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鄭文燦：何煖軒若聽我的 就沒這次罷工

2019-02-09 23:53聯合報 記者鄭國樑吳姿賢／連線報導

桃園市長鄭文燦說，希望華航勞資雙方可以儘速回談判桌上協商，讓罷工落幕。圖／聯合報...
桃園市長鄭文燦說，希望華航勞資雙方可以儘速回談判桌上協商，讓罷工落幕。圖／聯合報系資料照片
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華航罷工事件，傳出華航董事長何煖軒只聽桃園市長鄭文燦指揮，使得這場勞資爭議蒙上「新潮流」與「正國會」派系傾軋的色彩。鄭文燦前晚發出聲明駁斥，但未能止息外界質疑，昨天鄭文燦與交通部長林佳龍都對外否認。鄭文燦受訪時更三度提到說，何煖軒不是派系人物，如果當時何聽他的建議，應該就不會有這次罷工事件。

林佳龍則是在臉書發文表示，指他與鄭文燦從野百合學運迄今有數十年深厚交情，雙方一直密切合作，未經查證就亂放話只會讓事情更複雜，值此春節疏運的關鍵時機，不應浪費時間「腦補」派系鬥爭的劇情。但他也說，華航管理階層應為協商破局有所檢討。

有交通部官員私下抱怨，這次華航與機師工會協調過程中，華航拚命扯後腿，屢以強硬字眼激怒工會，終致走上罷工一途，更衍生成民進黨正國會與新潮流人馬之間的派系政治鬥爭，只是華航變成戰場。

鄭文燦表示，何煖軒不是派系人物，是擔任歷屆交通職務被派任董事長，外界把華航罷工事件扯上新潮流等派系之爭，鄭強調這是「編故事」，華航和機師工會的協商過程，包括交通部長、勞動部長和桃園市長都掌握狀況。鄭強調跟林佳龍看法一致，且兩人每天都有熱線通話。

鄭文燦重申，長榮、華航去年八月勞資就簽和平協議，如今長榮已經完成協商，他當初就認為華航也應該在一年協議期完成協商，「為什麼長榮能華航卻不能？」更說，「如果他（何煖軒）接受我當初的建議跟工會對話，相信罷工不會發生，能獲得最好的處理」。他說，現在看來，何可能比較接受華航公司管理階層的意見，對外部希望達成共識的意見並沒採納。

林佳龍也說，他和鄭文燦也認為，既然長榮可達成共識，華航也應為了維護公司形象及旅客權益，盡力達成；如今導致罷工，華航管理階層應為協商破局有所檢討。

機師罷工後，林佳龍昨首度致電何煖軒，據了解，雙方彼此寒暄、互動良好，林也在電話中強調，交通部與華航理念一致，願盡最大努力平息罷工。

華航鄭文燦罷工
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