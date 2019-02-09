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蔡總統2字回華航機師罷工 洪孟楷轟政府也會放年假

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蔡總統2字回華航機師罷工 洪孟楷轟政府也會放年假

2019-02-09 20:12聯合新聞網 綜合報導

國民黨發言人洪孟楷。圖／聯合報系資料照片
國民黨發言人洪孟楷。圖／聯合報系資料照片
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華航勞資協商破局，華航機師工會昨（8）日無預警發起罷工，導致旅客出不去也回不來。國民黨發言人洪孟楷今天在臉書發文批評，華航機師罷工已經進入第2天，蔡總統、蘇院長只會持續神隱，更嘲諷接地氣的蔡政府原來也會放年假。

洪孟楷表示，這次罷工事件，絕對不是突然，半年前就已經耳聞華航機師工會因勞資協商破裂醞釀罷工，但為何主管機關放任由它延燒，直到今年農曆過年才一發不可收拾。

洪孟楷說2年多前華航空服員罷工事件，蔡英文當時以總統之姿聲援空服員，並說「不會讓你們孤單」、「若非忍無可忍，不會罷工」，蔡總統當時表示「有誠意解決問題，會要求行政團隊盯緊華航高層」。孰知2年後華航機師罷工，蔡總統卻只說「謝謝」，而身為交通部的直屬上司行政院也避不出聲。

洪孟楷嘲諷說，蔡英文2年前是「忍無可忍」，現在沒有馬政府可以怪，就變成「無話可說」，他說「原來蔡政府接地氣也是會放年假」，「華航罷工就像照妖鏡，讓真相都現出原形了」。

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