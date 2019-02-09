華航機師罷工 旅客自港返台須轉機仍表支持機師

2019-02-09 16:20 香港01 記者鄧穎琳／報導



華航機師工會罷工行動持續，多班香港前往台灣的航班受影響。（梁鵬威攝） 分享 facebook 台灣是香港人的熱門旅遊地點，但華航勞資談判破裂、桃園市機師職業工會宣布無限期罷工，今日（9日）共有7班往返香港及台灣的中華航空航班受事件影響被取消。《香港01》記者今日（9日）到香港機場視察，現場秩序大致良好，據知華航已採取措拖，將部分受影響旅客轉到其他航空公司的加班機，並加開數個櫃台為旅客處理預辦登機或更換航班事宜。

來港遊玩的台灣旅客周先生說，原定與家人來港遊玩三天，今天晚上7時多才回台，未料遇上罷工、致航班取消，即使經旅行社轉了其他航空公司的航班，仍要提早在中午前到機場預辦登機，令今天行程泡湯，只能與長輩們在機場內吃飯、閒逛。雖受罷工影響，但他認為航空職員罷工是為了爭取福利，直言「我們也是應該支持的」。

今日香港機場所見，華航將部分受影響乘客轉到香港航空的加班機，並加開櫃位處理旅客查詢，現場秩序大致良好，亦未見有人龍。

改下午回台 需提早到機師預辦登機

與家人從台灣來港旅行的周先生說，經旅行社訂了三日兩夜的自由行套票來港遊玩，惟受到罷工影響，原定今晚7時45分起飛往高雄的班機取消，即使經旅行社更改到今天傍晚5時多、其他航空公司的航班，仍須提早在中午到機場預辦登機，令最後一天行程泡湯。帶著長者出遊的他歎言，對行程勉強被縮短感無奈，但也支持員工罷工：「今天沒行程，沒了一天，可是他們（華航機師）疲憊，沒有辦法，我們也是應該支持罷工的。」

至於從台灣來港探望親戚的陳小姐說，本來坐早上10時的華航航班返回高雄，後來得知航班取消，致電客戶服務熱線亦只能更改到明天（10日）返回台北。她稱，星期一才上班，加上在香港是寄住親戚家，故明天才返台對她影響不大，只是希望改飛高雄，故今日到機場碰碰運氣。對於罷工，她認為是可以接受：「影響嗎？還好！客服打得通，（我）後天才上班，他們（機師）也是要爭取（福利）。 」

港人夫婦出遊要坐「單丁位」：只怪自己時運低

前往台灣高雄遊玩的港人譚先生和譚太指，預訂的航班未有取消，但得知中華航空員工罷工，已特定提早兩小時到機楊辦理登機手續，未料兩夫婦爺獲安排兩個「單丁位」，打破了20多次旅行的「傳統」，而地勤職員態度冷淡、看似不願幫忙，他們形容只能「帶著沉重心情開始輕鬆之旅」。

將往台灣旅行港人譚先生表示，打工仔一定是遇到問題才會罷工，很多機構都會出現，我們也是體諒的，只能怪自己時運低，選上這時候、這公司。

譚太太指，理解員工希望爭取福利，但前線地勤人員的服務態度令他們略感失望：「試過打風都可以一齊坐，但今次一來就說無兩人位，連嘗試找一找都沒有，感覺是沒有嘗試幫我們，唔好意思也沒一句，直接講『無喎，得單丁位』，所以有些失望，或許其他航空公司不會如此處理，但可能是他們都是罷工受害者，待遇不太好，都無辦法了！」

二人表示，多次出遊也從沒坐過華航，事先無預辦登機，現已請職員劃定下周二回程航班的機位劃，希望屆時毋須與太太分開坐。購入了全年旅遊保險的他們說，若回程航班屆時再受罷工影響，將向保險經紀查詢如何處理。

文章授權轉載自《香港01》