親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
華航機師罷工
能源政策定案
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

台日交流賽／桃猿挨6轟 慘遭羅德完封血洗22分

家族亂倫悲劇！富家男對弟媳、姪女、女兒伸魔爪

華航機師罷工 旅客自港返台須轉機仍表支持機師

2019-02-09 16:20香港01 記者鄧穎琳／報導

華航機師工會罷工行動持續，多班香港前往台灣的航班受影響。（梁鵬威攝）
華航機師工會罷工行動持續，多班香港前往台灣的航班受影響。（梁鵬威攝）
分享
台灣是香港人的熱門旅遊地點，但華航勞資談判破裂、桃園市機師職業工會宣布無限期罷工，今日（9日）共有7班往返香港及台灣的中華航空航班受事件影響被取消。《香港01》記者今日（9日）到香港機場視察，現場秩序大致良好，據知華航已採取措拖，將部分受影響旅客轉到其他航空公司的加班機，並加開數個櫃台為旅客處理預辦登機或更換航班事宜。

來港遊玩的台灣旅客周先生說，原定與家人來港遊玩三天，今天晚上7時多才回台，未料遇上罷工、致航班取消，即使經旅行社轉了其他航空公司的航班，仍要提早在中午前到機場預辦登機，令今天行程泡湯，只能與長輩們在機場內吃飯、閒逛。雖受罷工影響，但他認為航空職員罷工是為了爭取福利，直言「我們也是應該支持的」。

今日香港機場所見，華航將部分受影響乘客轉到香港航空的加班機，並加開櫃位處理旅客查詢，現場秩序大致良好，亦未見有人龍。

改下午回台 需提早到機師預辦登機

與家人從台灣來港旅行的周先生說，經旅行社訂了三日兩夜的自由行套票來港遊玩，惟受到罷工影響，原定今晚7時45分起飛往高雄的班機取消，即使經旅行社更改到今天傍晚5時多、其他航空公司的航班，仍須提早在中午到機場預辦登機，令最後一天行程泡湯。帶著長者出遊的他歎言，對行程勉強被縮短感無奈，但也支持員工罷工：「今天沒行程，沒了一天，可是他們（華航機師）疲憊，沒有辦法，我們也是應該支持罷工的。」

至於從台灣來港探望親戚的陳小姐說，本來坐早上10時的華航航班返回高雄，後來得知航班取消，致電客戶服務熱線亦只能更改到明天（10日）返回台北。她稱，星期一才上班，加上在香港是寄住親戚家，故明天才返台對她影響不大，只是希望改飛高雄，故今日到機場碰碰運氣。對於罷工，她認為是可以接受：「影響嗎？還好！客服打得通，（我）後天才上班，他們（機師）也是要爭取（福利）。 」

港人夫婦出遊要坐「單丁位」：只怪自己時運低

前往台灣高雄遊玩的港人譚先生和譚太指，預訂的航班未有取消，但得知中華航空員工罷工，已特定提早兩小時到機楊辦理登機手續，未料兩夫婦爺獲安排兩個「單丁位」，打破了20多次旅行的「傳統」，而地勤職員態度冷淡、看似不願幫忙，他們形容只能「帶著沉重心情開始輕鬆之旅」。

將往台灣旅行港人譚先生表示，打工仔一定是遇到問題才會罷工，很多機構都會出現，我們也是體諒的，只能怪自己時運低，選上這時候、這公司。

譚太太指，理解員工希望爭取福利，但前線地勤人員的服務態度令他們略感失望：「試過打風都可以一齊坐，但今次一來就說無兩人位，連嘗試找一找都沒有，感覺是沒有嘗試幫我們，唔好意思也沒一句，直接講『無喎，得單丁位』，所以有些失望，或許其他航空公司不會如此處理，但可能是他們都是罷工受害者，待遇不太好，都無辦法了！」

二人表示，多次出遊也從沒坐過華航，事先無預辦登機，現已請職員劃定下周二回程航班的機位劃，希望屆時毋須與太太分開坐。購入了全年旅遊保險的他們說，若回程航班屆時再受罷工影響，將向保險經紀查詢如何處理。

文章授權轉載自《香港01》

華航機師工會罷工行動持續，多班香港前往台灣的航班受影響。（梁鵬威攝）
華航機師工會罷工行動持續，多班香港前往台灣的航班受影響。（梁鵬威攝）
分享

罷工華航香港機場機師
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

華航機師罷工 藍委籲鄭文燦出面救援

2019-02-09 16:48

影／華航正進行勞資協商 機師工會十大問題先釋疑

2019-02-09 15:43

三成機師不飛了！ 華航如何維持九成運能？

2019-02-09 14:22

機師罷工林佳龍撇派系說：華航應為協商破局檢討

2019-02-09 13:39

華航罷工後…機組員對抗資方 還得忍受漫漫訴訟路

2019-02-09 13:41

官方管不動華航？學者怒：大過年不想講髒話

2019-02-09 11:29

歐盟、日本機師最多飛13小時 醫師：難道不在意飛安？

2019-02-09 12:07

罷工協商 機師工會交通部外聲援

2019-02-09 15:44

歐洲交通罷工國民不會大驚小怪？顏擇雅：類比不恰當

2019-02-09 15:34

華航機師罷工第2天 侯友宜：交通部應盡快介入解決

2019-02-09 15:14

工會控華航為調度航班減員 華航：合乎法規

2019-02-09 15:06

三成機師不飛 李信燕痛批華航三打四不顧飛安

2019-02-09 14:55

華航機師罷工 林佳龍首度致電何煖軒

2019-02-09 14:42

380華航機師加入罷工 交部：不能協商完公司就垮了

2019-02-09 13:28

關鍵400在即 華航機師檢定證已募380張

2019-02-09 13:22

訂罷工預告期？學者：突襲是重要功能

2019-02-09 13:05

觀光局：旅行社不得向旅客收取滯留費

2019-02-09 13:05

桃園、高雄機場 今明取消、延遲26航班

2019-02-09 13:04

鄭文燦：說派系鬥爭是在編故事

2019-02-09 13:04

綠派系鬥爭 華航成戰場

2019-02-09 13:03

機師工會發「集結令」 號召會員至交通部聲援談判

2019-02-09 12:48

影／華航機師罷工 何煖軒：華航機師飛行時數最優厚

2019-02-09 12:41

華航機師罷工 丁守中：政府別迷網路應更關心航路

2019-02-09 12:21

王鴻薇指華航爆罷工是派系鬥爭 綠委：單純勞資爭議

2019-02-09 11:50

華航罷工今協商 交通部政次：不能協商完公司就垮了

2019-02-09 11:35

長榮能華航不能？鄭文燦：若聽我的就不會有這次罷工

2019-02-09 11:27

華航罷工第二天 機師工會下午開記者會

2019-02-09 11:23

影／華航機師罷工 退票旅客好無奈：碰到了只能體諒

2019-02-09 11:04

華航今明26航班取消或延遲 旅行業者嘆自己最衰

2019-02-09 10:33

華航癱瘓難關將至 已380名機師響應罷工

2019-02-09 10:25

華航機師罷工 桃機副總經理：桃機衝擊很小

2019-02-09 10:17

華航機師罷工 「成新潮流與正國會鬥爭戰場」

2019-02-09 10:03

華航機師6小時前預告罷工太短？ 學者：突襲是重要功能

2019-02-09 09:46

華航機師罷工 桃機今9班取消、1028人受影響

2019-02-09 09:20

華航罷工旅客滯留海外誰買單？觀光局點名旅行社

2019-02-09 09:15

華航罷工班機取消 4女大生順利候補到日本機位

2019-02-09 08:05

旅行社因罷工損失 觀光局：可向華航求償

2019-02-09 07:33

高雄機場華航今取消出入境7航班 影響1028人

2019-02-09 07:01

華航機師罷工 港航9日開台港加班機

2019-02-09 01:41
看更多

熱門文章

長榮能華航不能？鄭文燦：若聽我的就不會有這次罷工

2019-02-09 11:27

到機場慰勞地勤 華航企業工會：何煖軒上任後第一次來

2019-02-08 18:37

華航機師罷工持續 明21航班延遲、取消

2019-02-08 20:25

三成機師不飛了！ 華航如何維持九成運能？

2019-02-09 14:22

華航機師6小時前預告罷工太短？ 學者：突襲是重要功能

2019-02-09 09:46

教團批： 民進黨鬥爭機師手段 和鬥爭教師如出一轍

2019-02-08 22:13

何煖軒只聽鄭文燦的？鄭文燦發聲明否認

2019-02-08 21:36

華航癱瘓難關將至 已380名機師響應罷工

2019-02-09 10:25

新聞分析：一場各方皆輸的罷工

2019-02-08 17:49

華航罷工今協商 交通部政次：不能協商完公司就垮了

2019-02-09 11:35

觀察站╱勞資諜對諜 「人在囧途」情何以堪

2019-02-08 22:56

華航機師罷工 「成新潮流與正國會鬥爭戰場」

2019-02-09 10:03

官方管不動華航？學者怒：大過年不想講髒話

2019-02-09 11:29

資方主戰派聲浪高漲 外界質疑官方管不動華航

2019-02-08 23:25

邱顯智批華航：不斷打官司追殺員工

2019-02-08 22:19

歐盟、日本機師最多飛13小時 醫師：難道不在意飛安？

2019-02-09 12:07

華航罷工班機取消 4女大生順利候補到日本機位

2019-02-09 08:05

「全為爭權益」 港遊客：體諒華航機師罷工原因

2019-02-08 22:33

影／華航機師罷工 何煖軒：華航機師飛行時數最優厚

2019-02-09 12:41

資方官方重發檢定證？華航、民航局嚴正駁斥

2019-02-08 18:20

減稅兩大紅包發威 逾8成納稅義務人受惠

2019-02-09 08:57

機師罷工 華航飛機停滿滿

2019-02-08 19:18

交部緊急出面協調 勞資周六再談判

2019-02-08 22:16

華航罷工後…機組員對抗資方 還得忍受漫漫訴訟路

2019-02-09 13:41

華航罷工旅客滯留海外誰買單？觀光局點名旅行社

2019-02-09 09:15

機師罷工 全教總聲援「公司強硬態度才是導火線」

2019-02-08 16:58

北中南三旅行公會 聯合譴責華航突襲式罷工

2019-02-08 20:06

交長喊話：過激發言惡化勞資爭議

2019-02-08 22:50

影／史上首次機師罷工！旅客又慌又怒 華航地勤忙安撫

2019-02-08 17:59

旅客遇罷工有挺有罵 地勤成受氣包

2019-02-08 22:32

旅行社因罷工損失 觀光局：可向華航求償

2019-02-09 07:33

華航機師罷工 一成運能停擺

2019-02-08 23:25

華航機師罷工 林佳龍首度致電何煖軒

2019-02-09 14:42

影／華航正進行勞資協商 機師工會十大問題先釋疑

2019-02-09 15:43

關鍵400在即 華航機師檢定證已募380張

2019-02-09 13:22

華航機師罷工 桃機副總經理：桃機衝擊很小

2019-02-09 10:17

王鴻薇指華航爆罷工是派系鬥爭 綠委：單純勞資爭議

2019-02-09 11:50

機師罷工林佳龍撇派系說：華航應為協商破局檢討

2019-02-09 13:39

華航今明26航班取消或延遲 旅行業者嘆自己最衰

2019-02-09 10:33

華航機師罷工 首日13班次1800人受影響

2019-02-08 20:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top