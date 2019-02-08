「全為爭權益」 港遊客：體諒華航機師罷工原因

2019-02-08 22:33 香港01 鄧海興、賴南秋報導



華航機師罷工行動，於今日早上六時開始。記者葉信菉／攝影 分享 facebook

台灣中華航空機師罷工行動，於今日（2月8日，年初四）早上六時開始。凌晨時份，華航緊急在官網設立「機師罷工說明專區」，公佈最少28班機取消，包括六班來往香港至台北、高雄的航班。至於最早一班由本港飛往台北班機幸未受影響，但不少搭客坦言對事態憂心，「希望返到嚟啦！」另外，原定由香港飛高雄，再轉機至日本北海道的旅客，獲華航安排轉乘國泰CX航班，由香港直飛北海道。

深圳遊客獲轉CX機 香港直飛北海道

三名來自深圳的遊客，原定今早（8日）由來香港出發，前往台灣高雄轉乘航班至日本北海道。他們指，早於一個月前預定所有機票。至今早六時許，他們抵達機場才知道，前往高雄的航班取消，遂向華航的地勤人員了解。但一小時後末獲取通知，三人最終可以免費轉乘國泰航班，由香港直飛北海道。

旅客：難免有點情緒激動

其中一名深圳女遊客指，知道前往高雄的航班取消後，難免有點情緒激動，加上當時沒有人安排航班，約一小時後經理才公佈後補機位。他們將於2月17日才回港，至於回航的航班需再安排，深圳男旅客指，如果早一日知可以買其他機票，「都處理得ok，不過要多點時間先理我哋！」

港人伍先生：機師爭取權益 體諒罷工原因

另外，同樣與女友、母親及弟弟進往北海道的伍先生。他指，今早四時許才知道航班取消，當局只是透過電郵通知他，「四點幾點會睇email，我都已經早大半小時嚟到！」伍先生表示，他於櫃位都處理了一輪時間，獲安排轉乘國泰航班，由香港直飛北海道。伍先生認為，機師都是為了爭取權益，他亦明白及體諒罷工原因。

江先生：希望返到嚟啦

華航於今早6時後最早一班飛往台北的航班於7時55分起飛，幸該航班未受罷工影響。《香港01》記者清晨抵達機場視察，大批搭客如常辦理登機手續。其中與親友一行30人往台北旅遊的江先生稱，自己已購買旅遊保險，並一直留意事態發展，「都睇住部電視喇，起碼去到先啦！但返唔返到嚟到時先算啦，希望返到嚟啦！」

石女士：返嚟都驚（受影響）呀

帶同子女同行的石女士則十分擔心所搭航班受影響，「所以我哋早啲嚟（機場），起碼而家安全去到先，不過返嚟都驚（受影響）呀！」她指若回程當日真的受影響，亦不知如何是好，屆時可能考慮購買其他航空公司機票。

郭先生：五日後返嚟先諗

郭先生亦對事件感到愕然及擔心，其同行女親友稱：「啱啱先知咋！」郭生指昨日仍能辦理登機手續，未知日後情況，「五日後返嚟先諗啦！」辦理登機手續中亦有女搭客不清楚罷工詳情，「少少擔心，擔心冇得去，返嚟都冇乜打算，等安排啦。」

機管局：密切留意

機管局網頁已發出有關「中華航空工業行動」的重要通知，指由於部分中華航空員工發起工業行動，機場服務及運作可能會受到影響。旅客前往機場前，請向航空公司熱線（852）2769 8391查詢最新資料或瀏覽香港國際機場網站。

香港機管局發言人則指表示，局方會密切留意事態發展，並呼籲旅客在前往機場前，可向航空公司查詢最新航班資訊，並留意航空公司的最新公佈。旅客亦可透過香港國際機場網站或流動應用程式「我的航班」，查閱有關航班資訊。

文章授權轉載自《香港01》