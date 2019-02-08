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旅行社加班因應 公會四點聲明

2019-02-08 22:59聯合報 記者張裕珍王昭月陳嘉寧陳熙文／連線報導

華航機師工會昨天發起罷工，旅客、旅行社連環受影響，台北、台中、高雄三旅行商業同業公會為此聯合發表聲明，除對突襲式罷工手法表示遺憾外，呼籲航空公司對此次事件要釋出善意回應，否則不排除聯合全台旅行業者陳情抗爭。

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旅行公會表示，希望立法院未來明訂罷工應於十至十五天前正式宣布罷工日期及時刻表，及明訂退費機制標準，以保障旅客權益。對主管機關要求旅行社須負擔旅客因罷工滯留國外所衍生的費用，三大旅行公會表示無法認同。

高雄市旅行商業同業公會理事長吳盈良指出，罷工是機師權益，但在歐洲德航、義航、法航、英航，ＴＧＶ，甚至羅浮宮、凡爾賽宮罷工都是事先公告，旅客及旅行社可事先因應，而不是把消費者當籌碼，最後受到傷害的都是旅行社及消費者。

華航因機師工會罷工行動班機受影響，許多旅行社人員也忙著處理團員的機位問題，有領隊感慨自己也因此次罷工行動被迫超時工作。

一位旅行社領隊昨帶廿三人的旅行團出遊，清晨到達機場後確認航班正常起飛，但已經在擔心如果回程航班取消要如何解決。

三大旅行公會昨發出的聲明指出，這次華航機師罷飛已造成飛往美國、日本、香港及東南亞各地等地航班取消，對春節期間出國及返國的民眾造成極大不便，聲明表達四項訴求，包括譴責突襲式的罷工手法，要求華航全權負責這次罷工造成旅客退票、住宿、餐食，轉搭其他航空公司衍生的費用，也呼籲政府介入處理，讓影響降至最低。

罷工旅行社機師
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