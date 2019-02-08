影／華航機師罷工 抵美旅客慶幸未誤行程

2019-02-08 13:47 世界日報 記者啟鉻／安大略市報導



美國安大略國際機場（ONT)7日有華航班機由台灣桃園機場起飛後抵達，這是台灣機師工會華航分會宣布罷工前的最後一班抵達安大略機場的航班，據說華航機師罷工後的班機都取消了。當天午後約1時50分，飛扺安大略機場的華航旅客陸續走出機場，部分旅客在飛機上才獲知華航機師罷工消息，對自己的班機未取消感到幸運；有的旅客表示，若航班因罷工取消，原定工作計畫將受影響。

當天是華人傳統農曆春節大年初三，不少華裔居民前來迎接從台灣來的親友。一位華裔年長夫婦表示，接機前才從一位朋友那裡暸解到華航機師罷工消息，所幸要接的這位朋友是華航員工，在罷工前登上這次班機，能及時抵達，夫婦也歡喜在洛杉磯見到老朋友。

一位來自台灣的中年男士廖先生表示，很幸運能在機師罷工取消航班前乘機來到加州，因為自己有事先預定的項目要完成，若訂的是罷工後的航班，恐怕航班就被取消，項目計畫也落空。廖先生認為，農曆大年初三台灣機師就罷工，對春節期間旅客出行會有影響。

剛剛抵達的台北市民胡女士表示，這次是到洛杉磯探親，她記得曾經親歷過一次華航員工罷工，因為那次罷工，從台北飛洛杉磯航班都被取消。她只好比原定日期晚兩天才到達，所幸她有金卡，並未受到旅途困擾。這次她認為自己還是很幸運，趕在罷工取消航班前搭乘了這次航班。她說，遇到罷工，若有計畫去國外旅行，就會影響酒店入住時間，也會影響其它預定計畫，不過希望華航機師罷工後能夠與公司好好談判，盡快恢復工作。