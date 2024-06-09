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新聞眼／說好的行動內閣 「彭公移山」要12年？

聯合報／ 記者鄭朝陽
環團統計全台至少有一百座垃圾暫置場，垃圾山遍布全台，；圖為新竹縣新豐掩埋場，垃圾堆積如山。 圖／新竹縣府提供
環團統計全台至少有一百座垃圾暫置場，垃圾山遍布全台，；圖為新竹縣新豐掩埋場，垃圾堆積如山。 圖／新竹縣府提供

台灣這幾年從科技島淪為垃圾島，面對難堪的「垃圾百岳」天際線景觀，環境部彭啟明日前在立法院答詢時表示，將透過升級全國廿四座焚化爐、新建五座焚化爐，最快二○三六年才能完全去化；不禁令人懷疑，如果「彭公移山」要再等十二年，說好的「行動創新AI內閣」呢？

總統賴清德上任時，將新內閣定位為「行動創新AI內閣」，期許內閣秉持行動與創新精神，解決民瘼、回應人民的期待。各地垃圾山不時自燃，排放濃煙、毒氣，孳生蚊蠅、潛藏疫病風險，受害的居民要閉門窗、戴口罩度日，無不期待早日消除這些毒瘤，若清理要再等十二年，等於橫跨三任總統任期，這是有行動力和解決問題能力的內閣嗎？

彭部長新手上任，可能尊重幕僚的建議，也可能忘了賴總統的耳提面命，一上任先大張旗鼓要解決到處可見的小菸蒂汙染，卻對垃圾百岳的窘境與受害者的苦痛不太有感，以致對幕僚幾近荒腔走板的解方建議照單全收，讓外界看不出小菸蒂與大垃圾山孰輕孰重，也不見環境部升格後，對解決環境沉疴該有的決心與能力。

當稱霸全球的護國神山與垃圾山為鄰，而且垃圾山不時起火汙染護國神山群的員工，看在國際人士眼裡是何等諷刺的畫面。民進黨執政八年，垃圾百岳愈堆愈多，中央環保官員似已習以為常，殊不知火災空汙戕害民眾健康甚鉅，殊不知這是讓台灣科技島顏面掃地的不堪情景，但中央調度處理垃圾失靈，放任一般與事業廢棄物產量逐年攀升，以致淪為垃圾島之譏。

彭部長曾是很受歡迎的氣象網紅，掌握民意也一再呼籲政府要有魄力；如今自己登上廟堂，正是施展身手的好機會。全台垃圾山是迫在眉睫的難題，民眾不能再等，環境部應提出移除垃圾山的儀表板，向全民公開去化效率，當成台灣環境進步或部長、內閣的績效指標，這會比公布部長每日行程，更能獲得社會肯定。

內閣 垃圾山 廢棄物 彭啟明 焚化爐 環境部 賴清德

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