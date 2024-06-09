焚化爐蚊子館 台東、雲林兩樣情

台東、雲林飽受垃圾去化之苦，兩縣皆在二○○五年完工焚化爐，卻都因捲入官司等因素，導致無法啟用，淪為「蚊子焚化爐」，台東直到二○一九年九月議會表決通過，焚化爐經整修後，前年七月試運轉，才逐漸改善垃圾問題。雲林縣府則確定不啟用，轉型農廢再生能源中心，兩縣焚化爐呈現兩樣情。

台東縣垃圾焚化廠因應政府推動「一縣市一焚化廠」政策建廠，但當時全縣每日垃圾量約一百廿公噸，焚化爐設計燃燒量達三百公噸，足足有二倍以上，因技術面問題無法運轉；但暴增的垃圾量已讓掩埋場無法滿足，最終不得不編列預算將垃圾拿到外縣市處理。

為解決全縣的垃圾問題，台東縣府幾經評估，於二○一一年以十九點六億買回焚化爐，並在中央補助下花五點六三億元重新啟用焚化爐，預計最快今年正式營運。

環保局長郭建成說，經過計算，以每日最大三百公噸總量，扣除縣內每日可處理二一七公噸，還有八十三公噸剩餘空間，依環保署需求這部分可以代燒外縣市垃圾。

雲林林內焚化爐身陷環評、弊案風波，遲遲無法啟用，造成日積月累不斷長高的「垃圾山」，雲林人飽受垃圾之苦。

縣長張麗善上任後，尋求各鄉鎮掩埋場協助，但沒人願意出手，率環保局多次到國外取經，陸續引進零廢棄資源化（ＺＷＳ）系統及全移動式機械分選產製ＳＲＦ系統，提升自主垃圾處理量能，目前每天都能去化垃圾，預估二○二六年前將剷除雲林垃圾山。

張麗善說，林內焚化爐確定不啟用，經評估鍋爐仍可使用，計畫拆除賣掉，將該處轉型為處理農廢的再生能源中心。