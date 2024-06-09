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垃圾費隨袋徵收 多縣市推不動
台灣垃圾產出量逐年增加，綠色和平組織呼籲應強化垃圾源頭減量政策。台北、新北兩市相繼實施垃圾費隨袋徵收，垃圾源頭減量效益顯著，為何在多數縣市推不動？縣市政府環保單位表示，要改變民眾長達數十年的習慣和觀念非常不容易，是推行卡關的主因。
台北市環保局前局長劉銘龍指出，台北市推動垃圾費隨袋徵收後，市府收入比隨水費徵收雖然減少三分之二，但垃圾量也減少了三分之二，也省下蓋新廠的錢至少一、二百億。
至於新北市從二○一○年底實施隨袋徵收以來，也看到雙贏成效，新北環保局表示，每日垃圾量從二千五百噸左右降到約一千八百噸，減少快三成，除垃圾量大幅減少外，資源回收率也由百分之三十點一四提升至百分之六十三點一。
沒有焚化爐的南投縣只能委外處理垃圾，或堆出許多垃圾山，垃圾源頭減量的作法，除加強執行破袋稽查，也努力推展自備環保飲料杯、環保餐具等方式，減少垃圾量。
縣府官員坦言，垃圾費隨袋徵收只有雙北執行，此作法需配套措施，否則民眾為了省垃圾袋錢，反將垃圾隨意丟棄。
桃園垃圾費目前隨水費徵收，二○二一年十月在龜山和八德四里試辦隨袋徵收，垃圾量減少二成。環保局原規畫二○二五年七月全面隨袋徵收，結果引發議員質疑，預算去年遭議會刪除，計畫被迫延後。
桃園市環境管理處長張書豪坦言，目前垃圾費隨水費徵收，民眾直接丟垃圾即可，未來若改隨袋徵收，市民要買專用垃圾袋，家裡既有袋子不能再使用，是民眾最不習慣之處。
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