聽新聞
test
0:00 / 0:00

垃圾費隨袋徵收 多縣市推不動

聯合報／ 記者江良誠賴香珊黑中亮朱冠諭黃羿馨／連線報導
縣市政府環保單位表示，要改變民眾長達數十年的習慣和觀念不容易，是推行垃圾費隨袋徵收卡關的主因。 圖／桃園市環保局提供
縣市政府環保單位表示，要改變民眾長達數十年的習慣和觀念不容易，是推行垃圾費隨袋徵收卡關的主因。 圖／桃園市環保局提供

台灣垃圾產出量逐年增加，綠色和平組織呼籲應強化垃圾源頭減量政策。台北、新北兩市相繼實施垃圾費隨袋徵收，垃圾源頭減量效益顯著，為何在多數縣市推不動？縣市政府環保單位表示，要改變民眾長達數十年的習慣和觀念非常不容易，是推行卡關的主因。

台北市環保局前局長劉銘龍指出，台北市推動垃圾費隨袋徵收後，市府收入比隨水費徵收雖然減少三分之二，但垃圾量也減少了三分之二，也省下蓋新廠的錢至少一、二百億。

至於新北市從二○一○年底實施隨袋徵收以來，也看到雙贏成效，新北環保局表示，每日垃圾量從二千五百噸左右降到約一千八百噸，減少快三成，除垃圾量大幅減少外，資源回收率也由百分之三十點一四提升至百分之六十三點一。

沒有焚化爐的南投縣只能委外處理垃圾，或堆出許多垃圾山，垃圾源頭減量的作法，除加強執行破袋稽查，也努力推展自備環保飲料杯、環保餐具等方式，減少垃圾量。

縣府官員坦言，垃圾費隨袋徵收只有雙北執行，此作法需配套措施，否則民眾為了省垃圾袋錢，反將垃圾隨意丟棄。

桃園垃圾費目前隨水費徵收，二○二一年十月在龜山和八德四里試辦隨袋徵收，垃圾量減少二成。環保局原規畫二○二五年七月全面隨袋徵收，結果引發議員質疑，預算去年遭議會刪除，計畫被迫延後。

桃園市環境管理處長張書豪坦言，目前垃圾費隨水費徵收，民眾直接丟垃圾即可，未來若改隨袋徵收，市民要買專用垃圾袋，家裡既有袋子不能再使用，是民眾最不習慣之處。

垃圾山 焚化爐 環保局 資源回收

延伸閱讀

影／中科后里園區半夜排廢氣？居民抗議 環保局初查是水蒸氣

太囂張！台86快速道路沿線數百公尺 被偷倒大量廢棄物

台東同意代燒高雄垃圾 環保局：不留底渣飛灰

嘉義市露天燃燒層出不窮 環保局架設全台最高AI利器

相關新聞

「台灣垃圾百岳」100座垃圾暫置場 總量達84萬噸

綠色和平組織統計全台至少有一百座垃圾暫置場，六十處距學校不到兩公里，八處鄰近水源保護區；截至去年底，環境部統計全台打包的...

垃圾山悶燒成毒瘤 像生化武器

全國家戶垃圾暫置量主要集中在桃園、台南、新竹、屏東、南投、雲林等地，有些縣市缺自主處理能力或中央調度失靈，各鄉鎮堆出一座...

新聞眼／說好的行動內閣 「彭公移山」要12年？

台灣這幾年從科技島淪為垃圾島，面對難堪的「垃圾百岳」天際線景觀，環境部長彭啟明日前在立法院答詢時表示，將透過升級全國廿四...

焚化爐蚊子館 台東、雲林兩樣情

台東、雲林飽受垃圾去化之苦，兩縣皆在二○○五年完工焚化爐，卻都因捲入官司等因素，導致無法啟用，淪為「蚊子焚化爐」，台東直...

垃圾費隨袋徵收 多縣市推不動

台灣垃圾產出量逐年增加，綠色和平組織呼籲應強化垃圾源頭減量政策。台北、新北兩市相繼實施垃圾費隨袋徵收，垃圾源頭減量效益顯...

南投鳥嘴潭擬供水 旁邊就是垃圾場

新竹縣竹東掩埋場垃圾山就在頭前溪飲用水取水口上方，遭清華大學團隊指頭前溪底泥四種重金屬達中重度汙染，「頭前溪又髒又毒」。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。