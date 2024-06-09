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南投鳥嘴潭擬供水 旁邊就是垃圾場

聯合報／ 記者張裕珍賴香珊江良誠黑中亮黃羿馨／連線報導
新竹縣竹東掩埋場在頭前溪飲用水取水口上方，堆了九千噸垃圾，清華大學團隊採樣發現頭前溪底泥重金屬呈中重度汙染，溪水又髒又毒。圖／清大提供
新竹縣竹東掩埋場在頭前溪飲用水取水口上方，堆了九千噸垃圾，清華大學團隊採樣發現頭前溪底泥重金屬呈中重度汙染，溪水又髒又毒。圖／清大提供

新竹縣竹東掩埋場垃圾山就在頭前溪飲用水取水口上方，遭清華大學團隊指頭前溪底泥四種重金屬達中重度汙染，「頭前溪又髒又毒」。南投縣鳥嘴潭人工湖截取烏溪水流，完工後將供應每日一百萬噸民生用水，是中部最重要的用水工程。但湖區西北邊就是草屯垃圾場，曾出現五層樓高的垃圾山，外界也擔心汙染水源。

大新竹居民喝的水大部分來自頭前溪的隆恩堰和湳雅取水口，這兩處取水口都位於竹東垃圾掩埋場下游。台灣乾淨水行動聯盟二○二一年曾發起「喝好水」地方性公投，為頭前溪水質請命，要求飲排分離，獲十三萬多票同意，促成新竹市據此制訂自治條例，要求飲用及汙水排放分離，但新竹市環保局表示，掩埋場在新竹縣，自治條例管不到。

竹縣環保局表示，掩埋場有垃圾滲出水截流收集系統，滲出水會送至處理廠處理。自來水公司也表示，近年的自來水質檢測結果，各汙染物檢測值都遠低於國家標準。

但清大教授周秀專說，頭前溪飲水取水口的上游有家庭汙水、工業廢水及垃圾山、露營區等汙染源，頭前溪水質肯定不好。

台灣水資源保護聯盟等環團也在鳥嘴潭工程興建之初，就質疑政府選址不當，直指草屯垃圾場就在湖區旁，且當地掩埋廢棄物已逾廿年，並持續堆置垃圾，水利署雖稱有興建防汙截水牆，但若遭遇地震、水泥老化等導致破裂，恐難阻擋地下汙水。

草屯掩埋場也曾失火冒出大量濃煙，從國道六號就可看見濃煙如同「蕈狀雲」，惡臭味更隨風向飄散到草屯、南投市、名間鄉、中寮鄉與台中市霧峰區，中央動員台中、彰化、南投三縣市上百人力，多日才控制火勢。

因應鳥嘴潭人工湖啟用，為消弭水源汙染疑慮，中央承諾研議將垃圾場遷址；但二○二二年迄今，外運處理僅四萬多噸，分選打包仍有近五萬噸，原本的垃圾山被一點五層樓高的白色垃圾山取代。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華說，垃圾篩分打包成本高，堆久了外層膠膜易破損，同樣會造成汙染，水源汙染疑慮仍未解。

如何加速夷平各地垃圾山，成環境部一大考驗；圖為南投縣草屯鎮打包垃圾山，原有五層樓高，被嘲諷為南投地標，清運後降到一點五層樓高。記者賴香珊／攝影
如何加速夷平各地垃圾山，成環境部一大考驗；圖為南投縣草屯鎮打包垃圾山，原有五層樓高，被嘲諷為南投地標，清運後降到一點五層樓高。記者賴香珊／攝影

南投縣 垃圾山 新竹 水資源 環保局 鳥嘴潭人工湖

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