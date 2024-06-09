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垃圾山悶燒成毒瘤 像生化武器

聯合報／ 都會地方中心記者／連線報導
各地垃圾山成環境的不定時炸彈，新竹縣新豐掩埋場五年發生七十一次自燃火災，空汙與臭味讓周邊居民苦不堪言。 聯合報系資料照
各地垃圾山成環境的不定時炸彈，新竹縣新豐掩埋場五年發生七十一次自燃火災，空汙與臭味讓周邊居民苦不堪言。 聯合報系資料照

全國家戶垃圾暫置量主要集中在桃園、台南、新竹、屏東、南投、雲林等地，有些縣市缺自主處理能力或中央調度失靈，各鄉鎮堆出一座又一座的垃圾山，衍生的臭味、空汙和汙水問題，讓附近民眾苦不堪言，猶如不定時炸彈，也被戲稱為隨時會燒起來的「活火山」。

「每次起火就悶燒好幾個小時，真是地方的毒瘤。」桃園區汴洲里長楊鑫坤感嘆，桃園區的會稽掩埋場雖已封場逾廿年，但長期堆置的垃圾消化不完，不只臭味熏天，桃園市升格來掩埋場發生四次火警，延燒短則五小時，去年三月燒了廿六小時，因臭味持續，鄰近六所學校及里民還被通知外出要戴口罩。

無獨有偶，楊梅區員本掩埋場垃圾也堆積如山。桃園市海管處長呂明錡說，為防範掩埋場火災，市府去年購買紅外線溫度偵測儀，每小時量測，超過標準溫度時即灑水降溫。

南投縣垃圾累積廿四萬噸，垃圾已成南投縣最迫切的危機。各鄉鎮垃圾堆置成了大問題，草屯、南投、名間三處掩埋場四年前因為垃圾量太多，引發沼氣自燃悶燒，煙霧、臭氣濃煙四溢讓周邊居民生活受不了，空氣品質直衝橘色等級，被批像生化武器一樣恐怖。

南投市垃圾掩埋場距市區不遠，雖加強垃圾打包外運，但夜間居民都會聞到異味。居民抱怨垃圾場異味影響生活品質，連附近興建的高級住宅也都因垃圾臭味價值扣分，更不用說掩埋場火警的濃煙惡臭，連緊閉門窗都擋不住，相當困擾。

埔里鎮沒掩埋場，垃圾只能暫置清潔隊，去年垃圾山比一旁辦公大樓高，超過上萬公噸，清潔隊員每天與惡臭、蟲蠅共同生活，連用餐都覺得惡心，清潔隊一度想要遷移辦公室，但因遷移相當繁雜而取消，卻吸引一對新人以垃圾山「奇景」為背景拍婚紗，引起社會熱議。

南投縣環保局為防止掩埋場垃圾自燃，都裝了熱顯像監視系統，並強化消防措施，也逐步推動垃圾燃料化，逐步去化。

雲林縣雖有焚化爐卻閒置不用，各鄉鎮堆出一座座白色的打包垃圾山，居民對臭味、汙水苦不堪言。垃圾山在今年春節前達最高峰，高達近十八萬噸。斗六市的垃圾山一度引起鄰近鄉鎮抗議，甚至封路阻擋垃圾車進入。

台南市環保局指每天垃圾處理缺口約四百多噸，目前打包垃圾約八萬噸，堆在三處掩埋場，其中歸仁場已堆放約十層太空包，逾三層樓高。目前只能仰賴其他縣市焚化爐幫忙，除加速更新焚化爐，也對適燃廢棄物規畫朝燒垃圾發電的ＳＲＦ方向處理。

（記者黃羿馨、巫鴻瑋、江良誠、賴香珊、黑中亮、朱冠諭、陳雅玲、萬于甄、周宗禎）

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