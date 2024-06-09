「台灣垃圾百岳」100座垃圾暫置場 總量達84萬噸

綠色和平組織統計全台至少有一百座垃圾暫置場，六十處距學校不到兩公里，八處鄰近水源保護區；截至去年底，環境部統計全台打包的暫置垃圾達八十四萬噸，一座座垃圾山遍布全台，被立委戲稱儼然是「台灣新百岳」，環境部新任部長彭啟明則稱，要再等十二年才能全數去化。

綠色和平團隊根據衛星影像及實地走訪估計，全台至少存在一百座垃圾暫置場，且平均各縣市至少有一座，「垃圾百岳」因長期堆積垃圾去化不掉，有的已堆到二、三層樓高，且飄出惡臭，成了台灣最不堪入目的天際線。

環境部統計也顯示，近五年一般廢棄物總量已從九八三萬噸，成長至去年的一一三一噸。暫置垃圾量也從廿點八萬噸，倍增至去年底的八十四萬噸，屢創新高。

環境部表示，原有廿四座焚化廠多數廠齡逾廿年，處理量能大減，這幾年補助地方辦理焚化廠更新整改，以致每年有部分垃圾進掩埋場暫置或打包。

台北市環保局前局長劉銘龍說，焚化廠處理家戶垃圾的容量長年遭事業廢棄物排擠，也是去化垃圾困難的原因。

竹科附近 新豐掩埋場自燃71次

各地垃圾山成環境的不定時炸彈，新竹縣新豐掩埋場五年發生七十一次自燃火災，空汙與臭味讓周邊居民苦不堪言。圖／竹縣消防局提供

燒不掉、埋不了的垃圾愈堆愈多，堆成的新百岳成環境的不定時炸彈。新竹縣就有新豐、竹東二處掩埋場共暫置廿二萬噸垃圾，其中二萬噸已暫時打包存放，但新豐掩埋場五年來自燃火災高達七十一次，讓周邊居民和下風處的新竹科學園區叫苦。

「很諷刺，我們在竹科的護國神山群上班，卻要與垃圾山為鄰。」新竹的黃姓工程師說，新豐掩埋場就在竹科的上風處，這兩年不斷有火警造成空汙，五月也有芎林廢木材堆置場火警，連續一周的空氣都是燒焦味，很多同事家中長期都不敢開窗，空氣清淨機已是標配。

「一個新竹，兩個世界」，竹縣竹北市尚義里長曾福說，該里二千多人與新豐掩埋場僅一線之隔，長期深受其害；早年垃圾水汙染井水，「很像咖啡，很惡心」，後來有自來水，又受垃圾臭味、火災空汙之苦，天天被迫開冷氣很耗電，蠅蟲也滿天飛，每年都要爭取經費買黏蠅板及社區消毒。

新豐鄉公所表示，該場成立近卅年來，垃圾幾乎有進無出，掩埋場收的是全縣一半垃圾量，長期堆置確實無奈，尤其堆六年以上的舊垃圾會產生沼氣，很容易引發自燃。

竹東掩埋場則在頭前溪飲用水取水口上方，堆了九千噸垃圾。清華大學團隊去年採樣分析頭前溪底泥，若依美國底泥規範，鋅、鉻、砷等重金屬都屬中度汙染，鎳已呈重度汙染，直指頭前溪髒又毒。

學者：對民眾健康喝水是威脅

竹科年產值高達一點六兆，清大環科所長周秀專直言「科技首都不應該是如此」，竹科有很好的廢水處理廠，但供應大新竹飲水的水源上游卻被嚴重汙染，民眾每天都要喝水，是健康的一大威脅。

台灣是AI教父黃仁勳口中的科技島，如今卻成了垃圾島。