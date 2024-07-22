政院：盼憲政機關 合法合憲互動

憲法法庭日前裁准國會改革修法部分條文暫時處分，但國民黨及民眾黨立法院黨團仍擬循立法院職權行使法舊法，邀請賴清德總統赴立院國情報告，強調國情報告與暫時處分是兩回事，取決賴總統一念之間，並批大法官沒有民意基礎，卻封殺立法案的法案。行政院昨回應指出，希望憲政機關彼此都能有善意，且合法合憲的互動。

立法院會日前表決通過決議，要依立法院職權行使法規定，邀賴總統赴立法院，針對國家大政方針進行國情報告，並依法回應立委問題，其發言時間、人數、順序、政黨比例等事項，由黨團協商決定。總統府當時表明，在憲法法庭裁判前，為尊重憲法嚴肅性，任何憲政機關均不宜採取行動。

憲法法庭上周五裁准國會改革修法部分條文暫時處分，包括要求總統國情報告的新規定；但藍白仍強調要依舊法邀總統赴立院國情報告。民眾黨立委張啟楷指出，依舊法規定，總統本來就可到立法院國情報告，這與憲法法庭的暫時處分是兩回事；總統是否要來，就在賴的一念之間。

行政院發言人陳世凱說，政院尊重立院在合乎憲法及合乎法律規定下，做出的所有規畫；相信總統府也會在合法、合憲的範圍內，與立院有良善的溝通互動；也希望身為憲政機關，彼此都能有善意、良善，且合法、合憲的互動。

國民黨立委王鴻薇抨擊，賴清德利用並無民意基礎的十五名大法官，成功封殺立法院通過的法案，未來恐食髓知味，導致民主倒退。她說，民進黨鴨霸、無理執政，甚至閹割立法院，種種行為皆代表著中華民國民主的退步。